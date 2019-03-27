2019-03-27T16:25:20+03:00
Экономика

Ford покажет фокус с исчезновением

Американский автопроизводитель закрывает в России два завода и прекращает продавать легковушки
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ford собирается не только свернуть производство, но и прекратить продажи новых легковых автоFord собирается не только свернуть производство, но и прекратить продажи новых легковых автоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский автопроизводитель вообще сворачивает свое присутствие в Европе. Убытки компании на континенте только за прошлый год составили сотни миллионов евро. Об уходе из России официально еще не сообщалось, но вице-премьер Дмитрий Козак уже рассказал, что бизнес собирается сохранить только производство микроавтобусов Ford Transit.

Почему сейчас? Казалось бы, американцы вбухали в локализацию производства у нас уйму денег, построили три завода — не отверточная сборка, все серьезно, на одном предприятии даже делают бензиновые моторы.

Как ни странно, избыточные мощности и подвели производителя. Три завода используются только на 16%. В 2018 году в Елабуге собрали 18 тысяч кроссоверов Kuga и Explorer, во Всеволожске сделали 15 тысяч легковушек Focus и Mondeo, а в Набережных Челнах выпустили 5 тысяч автомобилей Fiesta и EcoSport. Итого: 38 тысяч легковушек за год. Это при том, что предприятия рассчитаны на 305 тысяч авто!

У Ford и российского правительства был совместный план развития. Уже скоро хотели подписать специальный инвестиционный контракт — государство дало бы стабильные условия для ведения бизнеса, а компания должна была начать производство трансмиссий и создать научно-исследовательский центр. Но американцы посчитали, что 40 тысяч проданных машин все это не окупят.

- Точно известно, что завод закрывается, - рассказал «КП» председатель первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаил Сергеев. - В июне производство останавливается. Предприятие собираются законсервировать, то есть оборудование вывозить не будут. Сейчас идут переговоры о продаже, но реального покупателя пока нет.

Ford собирается не только свернуть производство, но и прекратить продажи новых легковых авто. Сейчас цены за новые авто не выдерживают конкуренции. 1 013 000 руб. за самый простой седан — дорого. Неудивительно, что народ покупает «солярисы» и «рио», которые стоят на 300-400 тысяч руб. дешевле.

Сохранится единственный завод компании в Елабуге. Там продолжат собирать коммерческие Ford Transit. Это единственная неубыточная модель. Контроль за предприятием перейдет к компании Sollers. В Елабуге же с 2020 года начнут производство российских лимузинов Aurus.

Напомним, что в этом году в Россию возвращается марка Opel. Немецкий бренд свернул производство и продажи в 2014 году после обвала курса рубля. Только теперь под эмблемой с молнией будут продавать французские авто — концерн PSA купил марку у General Motors.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Как организовать свадьбу и не разориться
Экономить на свадьбе грешно, а вот грамотно распределить бюджет, чтобы организовать свадьбу мечты, вполне уместно, считает владелица свадебного агентства Ольги Маранди. Не стоит тратиться на то, что не нужно, но лучше вложить побольше в то, что для вас пр
Новости 24
Член Совфеда выступил против выхода фильма Лунгина о советских солдатах в Афганистане
Полиция проводит обыск в московском отделении «Яблока»
Больше 10 человек пострадали из-за утечки аммиака в Германии
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Заседание Совбеза ООН по Голанским высотам состоится вечером в среду
У россиян появятся цифровые профили
В Госдуме заверили, что селянкам не будут увеличивать рабочий день
В ФНС создают цифровую платформу, которая позволит не подавать налоговые декларации
Помощник президента России Ушаков: обсуждение визита Ким Чен Ына в Россию продолжается
Россияне смогут получать социальные пенсии без штампа о прописке
Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией
Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну актеру Федору Добронравову
Путин: физкультура и спорт должны быть включены в нацпроекты
В столице Ингушетии состоялась акция протеста противников изменения границ республики
Путин заявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Губернатор Игорь Орлов: «Архангельская область сегодня - экономически устойчивый регион»
ВМС Франции перехватили судно с 800 кокаина
В Подмосковье нашли оружие, из которого год назад киллер застрелил бизнесмена у Ледового дворца
В России создадут единую военно-строительную компанию
Матвиенко: дело Абызова свидетельствует о реальной борьбе с коррупцией в РФ
СК опубликовал видео с бывшим министром Абызовым
Финансовый омбудсмен прокомментировал задержание бывшего министра Абызова
Дочь бывшего министра обороны СССР Язова прокомментировала приговор суда в Литве
Парламент Великобритании рассмотрит петицию об отмене Brexit 1 апреля