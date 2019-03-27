Ford покажет фокус с исчезновением

Американский автопроизводитель вообще сворачивает свое присутствие в Европе. Убытки компании на континенте только за прошлый год составили сотни миллионов евро. Об уходе из России официально еще не сообщалось, но вице-премьер Дмитрий Козак уже рассказал, что бизнес собирается сохранить только производство микроавтобусов Ford Transit.

Почему сейчас? Казалось бы, американцы вбухали в локализацию производства у нас уйму денег, построили три завода — не отверточная сборка, все серьезно, на одном предприятии даже делают бензиновые моторы.

Как ни странно, избыточные мощности и подвели производителя. Три завода используются только на 16%. В 2018 году в Елабуге собрали 18 тысяч кроссоверов Kuga и Explorer, во Всеволожске сделали 15 тысяч легковушек Focus и Mondeo, а в Набережных Челнах выпустили 5 тысяч автомобилей Fiesta и EcoSport. Итого: 38 тысяч легковушек за год. Это при том, что предприятия рассчитаны на 305 тысяч авто!

У Ford и российского правительства был совместный план развития. Уже скоро хотели подписать специальный инвестиционный контракт — государство дало бы стабильные условия для ведения бизнеса, а компания должна была начать производство трансмиссий и создать научно-исследовательский центр. Но американцы посчитали, что 40 тысяч проданных машин все это не окупят.

- Точно известно, что завод закрывается, - рассказал «КП» председатель первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаил Сергеев. - В июне производство останавливается. Предприятие собираются законсервировать, то есть оборудование вывозить не будут. Сейчас идут переговоры о продаже, но реального покупателя пока нет.

Ford собирается не только свернуть производство, но и прекратить продажи новых легковых авто. Сейчас цены за новые авто не выдерживают конкуренции. 1 013 000 руб. за самый простой седан — дорого. Неудивительно, что народ покупает «солярисы» и «рио», которые стоят на 300-400 тысяч руб. дешевле.

Сохранится единственный завод компании в Елабуге. Там продолжат собирать коммерческие Ford Transit. Это единственная неубыточная модель. Контроль за предприятием перейдет к компании Sollers. В Елабуге же с 2020 года начнут производство российских лимузинов Aurus.

Напомним, что в этом году в Россию возвращается марка Opel. Немецкий бренд свернул производство и продажи в 2014 году после обвала курса рубля. Только теперь под эмблемой с молнией будут продавать французские авто — концерн PSA купил марку у General Motors.