«Я дуб дубом в политике»: Федор Добронравов прокомментировал отмену запрета «Сватов» и занесение в «белые» списки СБУ

Удивительные вещи творятся за считанные дни до всенародного избрания нового лидера Украины. Удивительные в нынешних политических условиях незалежной.

В ноябре 2017 года один из самых популярных украинско-российских сериалов стал вне закона. Студия «Квартал 95» производила этот комедийный многосерийный фильм с 2008 года, сняла 6 сезонов и приготовилась к съемкам 7-го, однако проект пришлось свернуть из-за скандального запрета «Сватов» к показу на украинском ТВ. Съемки пришлось заморозить из-за признания СБУ российского актера Федора Добронравова угрозой национальной безопасности. Исполнитель главной роли оказался на «Миротворце» и был запрещен к въезду в незаложенную. На основе этого у «Сватов» отозвали госрегистрацию и отобрали прокатное удостоверение.

dobronravov.fedor Федор Добронравов

Попадание в списки СБУ вызывало полное недоумение у исполнителя роли Ивана Будько. Добронравов заявил, что много лет не посещал как Крым, так и Украину.

Еще большее неудовольствие это решение вызвало у Владимира Зеленского, возглавляющего «95 квартал». Теперь он один из самых популярных кандидатов в президенты Украины. И внезапно, спустя два года казалось бы бесперспективной судебной тяжбы, Окружной административный суд Киева отменил запрет «Сватов».

Сериал стал незаконным в связи с тем, что там играет Добронравов, которого по инициативе СБУ внесли в «Перечень лиц, которые создают угрозы национальной безопасности». - Суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ, - официально сообщили в суде.

- Суд признал противоправными действия о внесении Добронравова в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», признал противоправным и отменил приказ Министерства культуры Украины. Решения, принятые на основании справки СБУ судом признаны необоснованным, а потому признаны противоправными.

Что думает об этом Федор Добронравов? «Комсомолка» дозвонилась до народного артиста России с этим вопросом:

- Да, я слышал об этом. Я просто не понимаю, за что меня изначально внесли в списки? И не знаю, как к этому относиться. Приятно, конечно, что я уже не в списках людей, которые не имеют право приехать на Украину. Если разрешат снимать продолжение «Сватов», то это хорошо. Потому что сериал действительно добрый.

- Поменяются ли в связи с этим ваши планы?

- Родненькая, нет. Планы мои не могут поменяться. У меня график забит далеко вперед другими проектами, другими спектаклями. Но я счастлив, что меня вывели из списка, к которому я никогда в жизни никак не относился. Какая же я угроза национальной безопасности Украины? Да вы что?

- Есть версия, что такое беспрецедентное решение может быть связано с вероятным президентством Владимира Зеленского, одного из создателей "Сватов".

- Я в этом ничего не понимаю, родненькая! В политике я дуб дубом абсолютно! Я считаю, что этот сериал вне политики. В нем нет ничего политического! Запрет этого сериала был глупостью, но сейчас истина и справедливость восторжествовала. Этот сериал добрый, в нем нет ничего, кроме добра и любви. Он о дружбе, о детях, о внуках, о правнуках, о нашей памяти, обо всем — там все есть, кроме политики. И если "Сваты" являются хоть маленькой каплей в возможности помирить украинский и русский народы, я буду просто счастлив!

- Верите ли в шансы Зеленского одержать победу на выборах?

- Не знаю. Поверьте, мне столько приходиться учить текстов и заниматься своей прямой профессией, что я просто не слежу за тем, что сейчас происходит в мире. И как я могу об этом говорить, если ничего в этом не понимаю?

Напомним, Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге в семье, не связанной с актерской профессией. Он с детства мечтал быть клоуном, но не смог поступить в цирковое.

dobronravov.fedor Отыграли в Питере спектакль Спасатель !!!

Его забрали в армию, по возвращению сразу женился. Работал слесарем и дворником в детсаду. Окончил институт культуры в Воронеже в 27 лет. Через два года актера заметил Константин Райкин и позвал в Москву. В «Сатириконе» Добронравов прослужил 13 лет. После увольнения получил предложение Александра Ширвиндта играть в «Театре Сатиры», где он служит по сей день 15 лет. Постоянно снимается в кино и сериалах, гастролирует по стране с антрепризами. У Федора Добронравова двое детей-актеров: 35-летний Виктор и 29-летний Иван. Старший сын - ведущий актер театра им. Вахтангова. Растит двух внучек.

i.dobronravov_89 У Федора Добронравова двое детей-актеров

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