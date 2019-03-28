Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов

Рейтинг лучших смартфонов Роскачество составило вместе с экспертами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT - International Consumer Research and Testing). Это обновлённая версия рейтинга, составленного в конце 2018 года. В него добавлены новинки от Xiaomi, Oppo, OnePlus, Nokia, Motorola, LG и других производителей. Однако отсутствуют, например, последние флагманы от Huawei, представленные буквально несколько дней назад, и ряд других свежих аппаратов.

В топе по-прежнему Samsung (целых 7 позиций!), который обходит по ряду показателей последние айфоны, и вышеупомянутый Huawei.

По каким критериям оценивали смартфоны?

Оценивались 229 параметров качества и безопасности: эргономика, мощность, функциональность, универсальность, удобство интерфейса, а также специфические параметры, например, сканер отпечатков пальцев, прочность, водонепроницаемость, качество передачи речи и т.д.

Топ-10 лучших смартфонов по версии Роскачества (версия март-2019)

1. Samsung Galaxy S10

2. Samsung Galaxy S10+

3. Samsung Galaxy S10e

4. Samsung Galaxy Note 9

5. Apple iPhone XS Max

6. Apple iPhone XS

7. Samsung Galaxy S9

8. Samsung Galaxy S9+

9. Samsung Galaxy S8

10. Huawei Mate 20 Pro

Эксперты отмечают, что Samsung лидирует по емкость батареи, качеству звука и звонков, прочности и водонепроницаемости. При этом нет равных iPhone XS Max и iPhone XS по качеству съемки, удобству камеры, скорости затвора. Однако айфоны (за исключением модели XR) провалили барабанный тест - в нём аппараты испытывают на прочность.