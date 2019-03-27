2019-03-27T19:59:39+03:00
Общество

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей

Но экс-министра арестовали на два месяца
Роман ГОЛОВАНОВ
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Чиновник предстал перед журналистами не в дорогом костюме, а в спортивной кепке и в олимпийке с закатанными рукавами. Фото Юрий Кочетков/EPA/ТАССЧиновник предстал перед журналистами не в дорогом костюме, а в спортивной кепке и в олимпийке с закатанными рукавами. Фото Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
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В эту среду вечером задержанного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова привезли в московский Басманный суд. Его обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей.

Тут чиновник предстал перед журналистами не в дорогом костюме, а в спортивной кепке и в олимпийке с закатанными рукавами. Поддержать его пришли экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и возлюбленная Валентина Григорьева (раньше девушка работала в бизнес-классе российской авиакомпании и не раз получала титул самой красивой стюардессы страны). А свои личные поручительства за обвиняемого прислали актриса Чулпан Хаматова, бывший пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и Анатолий Чубайс.

В зале заседаний вскрылись новые подробности этой детективной истории.

Супруга экс-министра Абызова Валентина Григорьева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Супруга экс-министра Абызова Валентина Григорьева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Нахождение Абызова на свободе может препятствовать расследованию. Абызов обладает обширными связями, имеет бизнес-активы за рубежом и несколько загранпаспортов. Сегодня Абызов планировал вылететь в Белград, - сказала сторона обвинения в суде.

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей. Можно сказать, рекордная сумма за свободу российского политика.

- Заверяю суд, что не буду препятствовать расследованию, - пообещал Абызов. Экс-министр сказал, что ему нужно ухаживать за старушкой-матерью и за тремя маленькими детьми.

Но жалеть чиновника суд не стал. Его арестовали на два месяца.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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