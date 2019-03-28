Губернатор Ишаев бесчинствовал в Хабаровске еще в нулевые годы

В далеком 2003 году случилось мне очутиться в Хабаровском крае, которым командовал оскандалившийся ныне губернатор Виктор Ишаев. О жестком его характере и разнузданности уже тогда говорили на всех углах. Говорили вполголоса, поскольку губернатор легок был на расправу и обид не прощал. Перед Хозяином — так его называла заискивающе местная пресса — трепетали и журналисты, и даже большие силовики, готовые прогнуться перед Хозяином в любую сторону. Вот, например, в 2002 году случилась в Хабаровске такая история, о которой говорил весь город, жалея молодого милиционера, незаслуженно наказанного Хозяином. Жалели, но ничего не могли поделать. И об этой истории я писал тогда в «Комсомольской правде».

Повесть о капитане Чевозерове

Поздно вечером оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Чевозеров, 26 лет, ехал один на своей «Тойоте» домой от девушки. И надо же так случиться, что той же дорогой губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, 53 лет, ехал один на своем джипе домой от... неизвестно откуда. Перед переездом милиционер сбросил скорость, а Ишаев сзади заморгал фарами - уступи дорогу! Ну, Сергей-то подумал, что сзади «чайник», правил не знает - у переезда не обгоняют, - и дорогу не уступил. Но когда навороченный джип «Ленд-Круизер» выскочил из темноты и стал сбоку атаковать «Тойоту», сотрудник милиции подумал, что за рулем бандюган, и сорвался на всех газах.

Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев на открытии II-го Дальневосточного международного экономического форума, 2007 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Больше часа губернатор Ишаев гонял по ночному городу за перепуганным опером, а последний пытался найти спасения у постов ГАИ, но нигде, на беду, не стояли сотрудники. Наконец, «Тойота» была прижата к обочине, и волосатая рука с пистолетом высунулась из окна джипа.

Это версия милиционера. А губернатор заявил местной прессе, что «Тойота» его подрезала. (Подрезать навороченный джип? Однако! - Н. В.)

В ту же ночь губернатор вызвал из дома начальника УВД генерала Баранова и повелел ему в сей же час уволить сотрудника своего! «Не губите, ваше высокородие!» - не успел вымолвить подчиненный, как генерал порезал его права и объявил об увольнении.

- «Как ты будешь дальше жить - не знаю!» - сказал мне на прощание губернатор, - поведал потом журналистам уволенный.

Краевые газеты после писали: «Губернатора Хабаровского края отличает жесткий мужской характер. Вряд ли какой-нибудь другой губернатор стал рисковать жизнью и тратить то недолгое, свободное от губернаторских забот время на такое, казалось бы, совсем негубернаторское дело - гоняться по гололеду за лихачом. Однако недаром в народе Виктора Ивановича нередко зовут Хозяин. Ведь настоящий хозяин никогда не пройдет и не проедет мимо любого беспорядка!»

Где-то теперь тот Сергей Чевозеров - никто не знает. Но по городу ходит слух, что бывший молоденький опер, оправившись от удара судьбы, подобно капитану Копейкину подался в дремучий лес и теперь промышляет на трассах.

***

Если кому известно, как сложилась потом судьба уволенного Сергея Чевозерова, просьба сообщить нам о том на форуме.

Напомним, бывшего полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаев задержали в Москве 28 марта. Официальных комментариев от следствия по этому поводу пока не поступало. Ряд изданий предполагает, что задержание связано с расследованием хищений в лесной отрасли Хабаровского края

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

СПРАВКА КП

Виктор Ишаев с 1991 по 2009 годы возглавлял Хабаровский край. С апреля 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра. С 2013 года по 2018 год занимал пост советника "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Ишаев доктор экономических наук, профессор, более 10 лет является академиком Российской академии наук.

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