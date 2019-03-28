Глава антикоррупционного комитета: Задержания Ишаева и Абызова никак не связаны, но для элит это звонок

Человека, который с 1991 по 2009-й возглавлял Хабаровский край а потом более четырех лет трудился полпредом Президента РФ на Дальнем Востоке, в четверг задержали в столице России. За комментариями мы обратился к руководителю НАКа Кириллу Кабанову.

- Задержали бывшего хозяина Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Такие фигуры в громких делах еще не фигурировали…

- Да, Ишаеву инкриминируют незаконную продажу леса. История началась достаточно давно. Продажа природных ресурсов, включая лесные — она вызывала вопросы не сегодня, и даже не вчера. Главные вопросы — кто за этим стоял. Кто прикрывал. Слухи по Ишаеву ходили давно, когда он еще был при власти в регионе. Он формировал все свои бизнесы еще будучи при власти. Было понятно — тут два пути: закрывать глаза государству либо в конце концов принимать меры. Машина по борьбе с коррупционерами работает. Опыт богатый, положительный. Главное, есть желание, политическая воля руководства страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699724" frameborder="0"></iframe> Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - о задержании Виктора Ишаева.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Но заявление президента по поводу борьбе с коррупцией невзирая на чины, прозвучало уже, наверное, лет пять назад.

- Да. Он сказал о том, что хватит отчитываться мелочевкой.

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Глава страны лишил Ишаева поста своего полпреда на Дальнем Востоке еще в августе 2013-го, подчеркнув , что решение не связано с последствиями катастрофического наводнения…

- Когда речь идет о работе по фигурам такой величины, такого масштаба, надо понимать — быстро дело не делается. И ведь Ишаев не мог быть один в этой схеме, в этой цепочке. Я сам вел дела по оперативной разработке меньшего уровня коррупционеров — и могу сказать, что такая работа может занимать и один, и два, и три года. Тут фиксируются счета фигур большого уровня. Проверяется информация по всем его связям. Это долго, это сложно. И обратите внимание — уголовные дела сейчас возбуждаются с позиций организации Организованного преступного сообщества (ОПС). Здесь другая ответственность, другая история. И тут с одной стороны звучит об ужесточении коррупции, а с другой правозащитники кричат — не надо ужесточать законодательство. Но практика уже пошла. Для доказательства, документирования таких историй надо пройти сложный путь. Надо понимать — мы встречаемся с хорошо подготовленными группами. Которые очень грамотно организованы. Они информационно, с правовой точки зрения грамотно прикрыты. И потому кроме проявленной политической воли была и кропотливая работа правоохранителей. Которым приходилось работать в достаточно скрытом режиме. У такого рода людей есть друзья и еще более высокие покровители. И могут быть подельники в правоохранительных органах.

- Он пять лет был вице-президентом одной из крупнейших сырьевых компаний страны. Ушел с поста меньше года назад...

- Да, это тоже имело значение. Тут не подступиться просто так. Но это и ответ на многие вопросы. О том, что, мол, «берут» только людей из так называемого «либерального лагеря». Нет, это не так. Ишаев явно не из этого лагеря. Человека берут, если он ворует.

Вообще, вопросы возникали не только к Ишаеву — но и к его близким, родственникам. Шла постепенная работа. И началась она намного раньше, чем он ушел с поста вице-президента сырьевой компании в 2018-м.

- Какие другие фамилии, из каких сфер могут возникнуть в связи с делом Ишаева?

- Возникнут, конечно. Не может функционировать система, тем более в такой специфической сфере, как незаконное использование природных ресурсов - без крыши в плане вывоза, таможни. Где были местные правоохранительные органы? Фигуры такого масштаба в последнее время подпадают именно под ОПС.

- По времени задержания экс-министра Абызова и экс-полпреда Ишаева почти совпали. Случайность?

- Эти дела между собой никак не связаны — кроме времени задержания. У них разные сектора, разные истории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699717" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

- Но для элит российских такое совпадение не покажется случайным?

- Думаю, да. Здесь идет некая история — смотрите, тут нет никакой борьбы элитных групп, каких-то кланов. Вот фигура с одной стороны, вот фигура с другой. Они по масштабу, можно считать, равновеликие.

- Ишаев в последнее время из публичного пространства исчез?

- Да, его практически не было видно вообще.

- Мог знать, что под него копают?

- Думаю, информация до него доходила. Но такого рода люди считают, что они где-то между землей и небесами. Как патриции...

СПРАВКА КП

Виктор Ишаев еще в 2000 году был признан лучшим региональным руководителем Дальневосточного федерального округа. На сайте Российской академии наук говорится, что "ученый на практике разработал и внедрил новый подход к управлению поведением предприятий и комплексов в субъекте Федерации на основе формирования системы нормативных параметров технико-экономического и финансового характера".

По мнению директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павла Минакира Ишаев создал в крае "уникальную модель взаимодействия науки и государственной власти”. И эту модель в последствии предлагалось взять за основу “Стратегии развития Российской Федерации до 2010 года ”.

Кстати, об этом можно почитать подробнее в книге академика Ишаева, которая рассказывает об истории развития экономики Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Тема изучения - государственный подход к экономике нашего региона. Дальний Восток - источник полезных ископаемых, с его заселения здесь добывали пушнину, золото, лес. Вклад в госказну был значительным при малой населенности. Поэтому государство, учитывая недостаток ресурсов, создавало благоприятные условия для жизни. Люди ехали не за северным сиянием, как писали тогда в газетах, а за «северными» доплатами. По тому же принципу сегодня можно было бы привлечь людей по программе «дальневосточного капитала», когда каждому взрослому гражданину России, прожившему в ДФО не менее 10 лет, начислялась бы некоторая сумма денег. Однако потратить ее можно было бы на долгосрочные инвестиционные нужды - покупку земли, жилья, запуск своего бизнеса - и только в пределах региона. Так люди будут не только приезжать к нам, но и закрепляться, - говорил в 2016 году на презентации своего научного труда 70-летний Виктор Ишаев.

Разработке природных ископаемых ученый уделял особое внимание. В 2011 году Ишаев заявил, что к юго-востоку от острова Кунашир имеется перспективный район, где запасы углеводородов в пересчете на нефть оцениваются в 350 миллионов тонн, и предлагал разрабатывать шельф Курильских островов вместе с Японией.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, орденом «Трудовая слава» III степени, медалями.

Удостоен Почетной грамоты Президента РФ, дважды — Благодарности Президента РФ, дважды — Почетной грамоты Правительства РФ.

Подготовил Александр БОЙКО

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