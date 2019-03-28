2019-03-28T12:57:17+03:00
Экономика

«Роснефть» объявила о ликвидации представительства на Дальнем Востоке после обысков по делу Ишаева

Само решение было принято еще в конце 2018 года в связи с злоупотреблениями
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В "Роснефти" заявили, что дальневосточное представительство компании находится в стадии ликвидации.В "Роснефти" заявили, что дальневосточное представительство компании находится в стадии ликвидации.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

По делу бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральные округе Виктора Ишаева прошли обыски в представительстве компании «Роснефть» в Хабаровске. Как сообщают местные сайты, задержан глава представительства, бывший заместитель Ишаева Геннадий Кондратов.

Тем временем сама нефтяная компания заявила, что дальневосточное представительство «Роснефти» находится в стадии ликвидации.

Такое решение было принято еще в конце 2018 года в связи с выявленными злоупотреблениями, а материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы, цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Виктор Ишаев, который помимо должности полпреда много лет был губернатором Хабаровского края и работал министром по делам Дальнего Востока, задержан 28 марта в Москве, он подозревается в мошенничестве. Речь идет о махинациях в лесной отрасли на 10,7 млрд рублей. Ранее по этому уголовному делу были задержаны зампред хабаровского правительства Васчилий Шихалев и крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Также сообщается о задержании сына Виктора Ишаева - Дмитрии Ишаеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно про «лесное дело», по которому задержали экс-полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева

Детективную историю возможного мошенничества в «лесном деле» вместе с Радио «Комсомольская правда» распутывал политолог и эксперт по Дальнему Востоку Даниил Ермилов (подробности)

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Виктор Ишаев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аэрофлот назвал главные новинки летнего расписания
Захарова не исключила, что США могут использовать остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы
Захваченное мигрантами судно перехвачено и доставлено в порт Мальты
Фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе: Сгорел потолок и мебель, но уцелела бумажная корона
ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в Киргизии
В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году
Россия и Киргизия объявили 2020 год перекрестным
Медведев о мандате Алферова в Госдуме: «Еду в ЦИК подавать заявление об отказе»
Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в Центральной Азии
После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело
В России возбудили дело об обстреле украинскими силовиками поселка в ЛНР
Президент Казахстана 3 апреля посетит Россию с официальным визитом
За 2018 год россияне почти в два раза превысили норму потребления сахара
Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии
Эксперт о задержании Ишаева: Теперь ни один коррупционер не может чувствовать себя комфортно
Стали известны подробности дела Ишаева
В Гватемале в аварии погибли более 30 человек