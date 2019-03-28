«Роснефть» объявила о ликвидации представительства на Дальнем Востоке после обысков по делу Ишаева
По делу бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральные округе Виктора Ишаева прошли обыски в представительстве компании «Роснефть» в Хабаровске. Как сообщают местные сайты, задержан глава представительства, бывший заместитель Ишаева Геннадий Кондратов.
Тем временем сама нефтяная компания заявила, что дальневосточное представительство «Роснефти» находится в стадии ликвидации.
Такое решение было принято еще в конце 2018 года в связи с выявленными злоупотреблениями, а материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы, цитирует пресс-службу компании ТАСС.
Виктор Ишаев, который помимо должности полпреда много лет был губернатором Хабаровского края и работал министром по делам Дальнего Востока, задержан 28 марта в Москве, он подозревается в мошенничестве. Речь идет о махинациях в лесной отрасли на 10,7 млрд рублей. Ранее по этому уголовному делу были задержаны зампред хабаровского правительства Васчилий Шихалев и крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Также сообщается о задержании сына Виктора Ишаева - Дмитрии Ишаеве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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