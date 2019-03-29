Первый муж Началовой нанял адвоката Катю Гордон, чтобы защититься от обвинений в смерти певицы

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской нанял адвоката: музыкант собирается воевать в суде с теми, кто называет его виновным в анорексии певицы. И в первую очередь — с отцом Юли, который в эфире «Россия 1» сказал: «Все беды у нас начались с него». Виктор Началов рассказал, что именно в браке с Ланским его дочь серьезно подорвала здоровье. У артистки возникли осложнения, которые впоследствии стали причиной ее смерти. Представлять интересы Ланского в суде будет Екатерина Гордон и ее юридическая компания. О том, что она будет защищать Ланского, Катя сообщила в Инстаграме.

- Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской - успешный композитор, продюсер, умнейший и достойный человек. Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой, - написала Гордон, опубликовав свою фотографию с Дмитрием.

katyagordon Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской

Ранее в Инстаграме первый муж Началовой обратился к поклонникам певицы, заявив, что он ни в чем не виноват. 27 марта он написал на своей странице в соцсети:

«История об анорексии Юлии - выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь... Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли».

Ланской напомнил, что после развода с ним Юля вышла замуж за футболиста Дмитрия Алдонина и благополучно родила дочь. И это, по его словам, лучшее доказательство того, что с ее здоровьем было все в порядке.

Отец певицы же прямо заявил, что именно Ланской довел его дочь до анорексии: Дмитрий говорил, что ему нравится, как Юля постройнела. И чтобы угодить ему, артистка продолжала отказываться от пищи и пила таблетки для похудания.

- Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней, - рассказал Виктор Началов телеведущему Андрею Малахову.

Певица вышла замуж за солист группы «Премьер-министр» в 2001 году: Юле тогда было всего 19 лет, Дмитрию — 23 года.

После того, как Юля оказалась в больнице с полным истощением., ее брак с Ланским рухнул. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

- Сначала я попробовала не есть 10 дней. Увидела хороший результат. И меня затянуло, - рассказывала Началова в одном из интервью, - Я уже весила 45 кг, но считала себя толстой. Стала есть только зелень. Вес ушел до 42 кг. Желание принимать пищу вообще пропало. В тот период я похудела на 25 кг за полтора месяца. Я перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал принимать. И я стала себя очень плохо чувствовать.

Родители Юли забили тревогу и заставили ее обратиться к специалистам. В 2004 году Началова развелась с Ланским, отношения с которым у нее к тому моменту окончательно испортились.