"Все беды у нас начались с него": отец Юлии Началовой обвинил в несчастьях дочери первого мужа певицы

Виктор Началов считает, что именно в первом браке с певцом Дмитрием Ланским его дочь серьезно подорвала здоровье. Из-за любимого мужа Юля Началова подсела на таблетки для похудения и довела себя до анорексии.

Композитор Виктор Началов поблагодарил друзей и поклонников единственной дочери за помощь и поддержку. Единственным человеком, о котором отец Юли Началовой высказался в негативном ключе, оказался первый муж певицы Дмитрий Ланской.

"Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", - признался Виктор Началов телеведущему Андрею Малахову в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Именно первый муж Юлии Началовой, по собственному признанию певицы, довел ее до анорексии. Юля в 18 лет стала жить гражданским браком с солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Они познакомилась во время учебы в музыкальном училище. В 19 лет молодые люди поженились.

Свадьба Юли и Дмитрия. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Мужу Началовой нравились очень худые девушки. Он часто критиковал ее внешность. Чтобы оправдать желания любимого, Юля села на жесткую диету. "Сначала я попробовала не есть 10 дней. Увидела хороший результат. И меня затянуло. Я уже весила 45 кг, но считала себя толстой. Стала есть только зелень. Вес ушел до 42 кг. Желание принимать пищу вообще пропало. В тот период я похудела на 25 кг за полтора месяца. Я перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал принимать. И я стала себя очень плохо чувствовать", - признавалась артистка.

Родители, по ее словам, были в ужасе, а мужу нравилось. "Однажды утром я не смогла встать с постели - не было сил. Но меня это не пугало... Однако стало понятно, что со мной что-то не так. Давление было 75 на 45 - очень низкое. Темнело в глазах, несколько раз теряла сознание", - рассказывала Началова.

Когда она обратилась к врачам, то специалисты диагностировали у нее анорексию. Более того - доктора заговорили о бесплодии. Только после этого певица взялась за себя: она мечтала иметь детей. Но анорексия прогрессировала, был нарушен обмен веществ. "Я понимала, что мне надо поесть, но не могла даже смотреть на еду", - вспоминала артистка.

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Она оказалась в больнице с полным истощением. Ее брак с Ланским рухнул, а с последствиями анорексии приходилось справляться еще долго. Возможно, именно анорексия запустила в организме певицы подагру.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни. У певицы была подагра, врачи диагностировали сахарный диабет. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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