Первый муж Началовой прервал молчание

Бывший муж Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, шокирован обвинениями в свой адрес. Дмитрий Ланской устал терпеть негатив. Он также назвал свой развод с артисткой эмоционально очень тяжелым и не понимает, почему близкие певицы настроены против него.

Российский музыкант Дмитрий Ланской долго хранил молчание по поводу безвременной кончины бывшей жены. Он не давал комментарии прессе и не появился ни в одном ток-шоу. Однако потоки негатива заставили певца выступить с заявлением.

lanskoymusic Ланской впервые рассказал о тяжелом разводе с Началовой

Первый муж певицы отметил, что с момента его расставания с Юлей прошло более 15 лет. Ланской подчеркнул, что впервые рассказывает о тяжелом разводе с Началовой. Брак артистов, напомним, был расторгнут в 2004 году.

"Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово - личное, - подчеркнул артист. - За все это время мы виделись три-четыре раза".

Последняя встреча бывших супругов произошла в ноябре 2018 года на концерте, посвященном 20-летию группы "Премьер-министр", уточняет ФАН. "Юлия была уникальной певицей, но наш шоу-бизнес жесток и не оценил этого по достоинству. Почему ее клипы не показывали на музыкальных каналах? Почему ее песни не звучали на радио? Почему она не представляла Россию на «Евровидении»? Ведь Юлия была этого более, чем достойна. Внимание прессы в полном объеме она получила лишь после смерти. Господа, любить надо живых. Хочу обратиться к представителям СМИ: прекратите травлю в отношении меня", - заявил Дмитрий.

lanskoymusic Последний раз Началова и Ланской виделись в ноябре 2018 года

Ланской также высказался по поводу анорексии Началовой. "История об анорексии Юлии - выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь. Она была яркой и независимой личностью. Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли", - подчеркнул артист.

Он напомнил, что после их расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь: "Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье. Несмотря на то что наши пути разошлись, я всегда радовался творческим успехам бывшей жены".

julianachalova После смерти Началовой отец певицы обвинил Дмитрия в болезнях дочери

Как писал сайт kp.ru, после смерти Началовой отец певицы обвинил именно Дмитрия в болезнях дочери. "Все беды у нас начались с него, - сокрушался Виктор Васильевич. - Сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней".

Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги. Юля Началова была госпитализирована в одну из московских клиник 11 марта. Московские врачи рассказали, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. 16 марта певица скончалась на 39-м году жизни из-за сепсиса. Информацию подтвердила пиар-директор Началовой Анна Исаева. Похороны артистки прошли на Троекуровском кладбище 21 марта.

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