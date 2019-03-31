2019-03-31T10:44:52+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2019: "У нас с вами есть шанс все изменить"

В Киеве состоялось голосование Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2019 года [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Юлия Тимошенко голосует на выборах президента УкраиныЮлия Тимошенко голосует на выборах президента УкраиныФото: REUTERS
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В Киеве состоялось голосование Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2019 года. Лидер партии "Батькивщина" зашла в избирательную кабинку, сделала отметку в бюллетене и опустила его в урну.

"Я верю, что сегодня начинается новый исторический путь Украины к миру и процветанию, к счастью людей. У нас с вами есть шанс все изменить", - сказала Юлия Тимошенко, которая считается одним из главных кандидатов на пост президента страны.

Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

Политик заявила, что сейчас Украину поглотила бедность и коррупция, но в будущем она превратится в мирную и успешную европейскую державу. Трансляция с места голосования лидера "Батькивщины" в Киеве велась на ее странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свой голос на выборах отдал также другой кандидат в президенты Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. "КП" следит за ситуацией и ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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