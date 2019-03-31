Голосование Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2019: "У нас с вами есть шанс все изменить"

В Киеве состоялось голосование Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2019 года. Лидер партии "Батькивщина" зашла в избирательную кабинку, сделала отметку в бюллетене и опустила его в урну.

"Я верю, что сегодня начинается новый исторический путь Украины к миру и процветанию, к счастью людей. У нас с вами есть шанс все изменить", - сказала Юлия Тимошенко, которая считается одним из главных кандидатов на пост президента страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700333" frameborder="0"></iframe> Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

Политик заявила, что сейчас Украину поглотила бедность и коррупция, но в будущем она превратится в мирную и успешную европейскую державу. Трансляция с места голосования лидера "Батькивщины" в Киеве велась на ее странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свой голос на выборах отдал также другой кандидат в президенты Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. "КП" следит за ситуацией и ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.