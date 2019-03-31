Новый клип Rammstein: Теперь они будут орать «Германия превыше всего!» совершенно официально

Об этом клипе много говорят и будут говорить еще много. О том, что раз он появился - немецкое общество готово к осмыслению своей истории. Всей истории, включая самые страшные и кровавые страницы. И о том, что наше общество к реальной оценке своей совсем недавней жизни категорически не готово. И о том, что всех нас маятник «правды» всего за пару десятков лет перенес от самобичевания к самолюбованию. А вот немцы, если верить клипу, готовы взглянуть на себя. Если не объективно, то хотя бы честно.

Лидер немецкой (!) группы Тилль Линдеманн в нацистской форме, поющий Deutschland über allen (Германия – выше всех) - это провокация. В первую очередь для германского общества, но и для всего мира. И для нас, конечно.

Уже другой маятник, человеческого отношения к национальным идеям, мотает всю Европу и вполне может оказаться где-нибудь в районе 1933 года.

Даже через 74 года после того, как прах фашисткой идеологии был развеян по ветру, это звучит вызывающе. И в 2019 году куда более вызывающе, чем всего десяток лет назад.

Все же помнят, что гимном Германии, после крушения монархии, стала «Песнь немцев». У нее три части. Про фашистах гимном была первая часть, которая начинается со слов Deutschland über alles (литературный перевод – Германия превыше всего). Линдеманн поет Deutschland über alleп (Германия выше всех – и эту фразу нужно воспринимать в контексте, в куплете, который говорит о противоречивости страны. По смыслу очень похоже на песню Юрия Шевчука «Родина», так что в самой песне Deutschland никакого фашизма, конечно). Сейчас гимн Германии – то же самая «Песнь немцев», только, по общественному соглашению, исполняется ее третий куплет. Первая часть как бы забыта, оставлена за скобками.

Нет-нет. Клип не про фашистов. Он про Германию, в которой всегда было темное начало (как, видимо, в любой другой стране). И про то, как совместить в себе знание об этой темной стороне с любовью к родине. И тот же Линдеманн стоит в полосатой робе узника концлагеря. С желтой звездой на груди. И с веревкой на шее. И оба героя умирают. И заключенный Линдеманн повешен. И Линдеманн-фашист застрелен выстрелом в лицо.

Как говорят, клип нужно смотреть «со справочниками и википедией». Это забавно, но все образы узнаются легко и без дополнительной подготовки. И римские легионеры, и рыцари, и религиозные фанатики, и партийная верхушка ГДР, и гигантский Карл Маркс… Повторюсь, о клипе еще много будут говорить. Спорить, искать намеки, противоречия, новые провокации.

И, конечно, поговорят о хрустальном гробе, в котором, видимо, поместилось все темное прошлое Германии. Гроб улетает в космос. Так немцы простились с ужасами и кровью своей истории? Передали свое знание другим планетам? Группа Rammstein воспользовалось сказкой про спящую красавицу и ее хрустальный гроб? То есть рано или поздно все это страшное, мерзкое, кровавое обязательно вернется?

Будем гадать. И на это расчет. Возможно, я добавлю пять копеек (или пфеннигов) конспирологии. Но мне кажется, что и клип, и вся эта доморощенная философия и дискуссия в обществе – всего лишь отвлекающий маневр. Клип уже признан обществом допустимым, и песня тоже. И теперь фанаты Rammstein по всему миру, включая России, получили законное право горланить на концертах про Германию, которая превыше всего. И для активно зигующих подростков по всему миру (включая Россию, да) – это прям подарок. Вы же не думаете, что беснующийся и потный зал хоть на секунду задумается о философской роли жестокости в истории человечества? Об ответственности общества за свое прошлое? О том, как тонка грань между человеком и животным? О том, что жестокость, сидящая в любой, самой гуманной и самой сытой стране может вылезти наружу буквально за несколько лет?

Нет, они будут орать Deutschland, Deutschland именно в «дурном смысле». Так что новый клип Rammstein – не про осмысление прошлого. Это блестящий маркетинговый ход. Легализация фразы, которую сами немцы запретили себе сразу после войны. Хочется верить, что все это у Тилля Линдеманна и его коллег получилось случайно. Хочется, но не удается…