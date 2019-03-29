В клипе группы Rammstein нацисты убивают евреев под слова «Германия превыше всего»

Напасть пришла, откуда не ждали — в ночь с четверга на пятницу немецкая группа «Раммштайн» выпустила видеоклип с лаконичным названием «Германия» под одноимённую песню.

Слова почти девятиминутной «музыкальной драмы» незамысловаты: «Германия, ты такая древняя, ты такая старая, я так люблю тебя, но не могу передать тебе свою любовь». А вот видеоряд и монтаж являются прекрасной иллюстрацией вредности психоактивных веществ, употреблением коих порой грешат отдельные представители богемы.

Клип повествует о событиях двух тысячелетий — от древнеримского нашествия на Германию до космической экспансии в условно-альтернативном будущем. Вполне равноправной частью этого исторического ряда выступает и период нацизма. Самые жёсткие кадры начинаются к четвёртой минуте, когда офицеры дивизии СС «Мёртвая голова» вешают евреев в концлагере под рефрен «Германия превыше всего» (в клипе используются слова Deutschland ueber allen — начальная строчка национального гимна 1922-45 годов с изменённой последней буквой).

Сквозного персонажа, Германию, что характерно, играет женщина ярко выраженной африканской внешности (для самых непонятливых сие специально разъяснено в финальных титрах, издевательски занимающих половину хронометража мини-ленты).

Rammstein - Deutschland (Official Video).Первый за семь лет клип группы Rammstein

— «Раммштайн» — первая музыкальная группа, ставшая всемирно известной, выступая на немецком языке, — говорит эксперт по Германии, выпускник Университета Пассау Андрей Шмидт. — Неудивительно, что солист Тилль Линдеманн иронично обыгрывает абсолютно все стереотипы о своей стране, включая, естественно, и 13 лет национал-социализма. При детальном просмотре видно, что авторы глумятся над всем и вся: и над холокостом, и над его организаторами-нацистами, и над Католической церковью, и над атеистами-гедонистами из ГДР, и над «угаром и содомией» Веймарской республики, и над Западной Германией времён «Красных бригад»… На мой взгляд, никакой «реабилитации Третьего рейха» тут нет — в конце узники концлагеря восстают и расстреливают эсесовцев. Как и положено творческому человеку, этакому «немецкому Сергею Шнурову», Линдеманн эпатирует — и я бы не стал предавать его упражнением слишком большое значение. На это всё и рассчитано: кто-то непременно воспримет клип всерьёз, оскорбится — и здравствуй, полемика. Вместе с новыми миллионами просмотров.

Похожее восприятие у этой «музыкальной альтернативы» характерно и для самой Германии. Творение Линдеманна для нас прокомментировал Гуннар Линдеманн, депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии»:

— Этот клип специально сделан для разжигания дискуссии, которую рок-группа использует как инструмент продвижения. У нас склоняются к мысли, что это всё-таки антинацизм, провокативная сатира на гитлеровский период.

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