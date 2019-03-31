2019-03-31T13:02:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование Петра Порошенко на выборах президента Украины: действующий глава государства опустил свой бюллетень в избирательный ящик в Киеве

Голосование Петра Порошенко на выборах президента Украины 2019
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Голосование Петра Порошенко на выборах президента Украины: действующий глава государства опустил свой бюллетень в избирательный ящик в КиевеГолосование Петра Порошенко на выборах президента Украины: действующий глава государства опустил свой бюллетень в избирательный ящик в КиевеФото: REUTERS
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Ныне действующий президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах президента страны. Свой бюллетень он опустил в избирательный ящик в Киеве в Доме офицеров.

Ранее стало известно о том, что несколько кандидатов в президенты Украины уже успели проголосовать на разных избирательных участках страны. Среди них: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Последний выразил надежду на то, что явка на выборах президента Украины будет максимальной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования. Также политик назвал условия, при которых станет возможным равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой.

Тем временем, в МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины. Граждане жалуются на незаконную агитацию, фотографирование бюллетеней и подкуп избирателей.

Избирательные участки в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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