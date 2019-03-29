2019-03-29T14:05:43+03:00
Экономика

Экономист: «Ишаев был хозяином Дальнего Востока. 5 миллионов рублей для него смешная сумма»

Георгий Бовт о том, почему обвинения против экс-полпреда выглядят абсурдными
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время избрания меры пресечения в Басманном суде. Фото Сергей Бобылев/ТАССБывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время избрания меры пресечения в Басманном суде. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Бывший полпред, министр и губернатор Виктор Ишаев будет ждать суда по обвинению в хищениях у «Роснефти» под домашним арестом. Как и ожидалось, такое решение принял Басманный суд Москвы. А вот что удивило, если не сказать больше, - это озвученная при избрании меры пресечения сумма ущерба, которую, по версии следствия, нанес нефтяной компании политический тяжеловес. 5 миллионов рублей.

5 миллионов! Напомним для сравнения: дома у полковника полиции Захарченко нашли заначку в 10 миллиардов.

Еще более странно, что эти деньги якобы Ишаев методично похищал в течение 5 лет.

Нехитрые вычисления показывают, что 5 миллионов рублей за 5 лет - это чуть больше 80 тысяч рублей в месяц. Большая сумма для среднего гражданина России, но сущие крохи - для человека с влиянием Ишаева. Не будем забывать, что в момент совершения предполагаемого преступления он сам был вице-президентом «Роснефти», а зарплаты топ-менеджеров корпорации тогда составляли от 2 до 10 миллионов рублей в месяц (по данным 2015 года).

Георгий Бовт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Георгий Бовт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Можно допустить, что иной ужин Виктора Ишаева стоил больше, чем месячная выгода от предполагаемой аферы с арендой офиса (обвиняют его в том, что он сдал принадлежащее ему нежилое помещение «Роснефти» по завышенной втрое цене).

Сам экс-полпред в клетке суда заметил, что предъявленные ему обвинения абсурдны. «Это лишь часть моей зарплаты», - сказал он о сумме ущерба.

С просьбой прокомментировать ситуацию с арестом известного политика «КП» обратилась к политологу и экономисту Георгию Бовту.

- Сумма хищений, выглядит смешной. Ишаев - это человек, который владел фактически Хабаровским краем в течение 18 лет. Затем владел всем Дальним Востоком в течение еще 4-х — с 2009 по 2013-й. Поэтому я думаю, что истинная причина его ареста не в предъявленных ему хищениях. А скорее, в том, что он попытался продолжить политическую игру в Хабаровском крае, поддержав нового губернатора Сергея Фургала. Снабдив его своими людьми, нарушив в ходе выборов неформальные договоренности с Москвой и полпредом Трутневым о том, что бывший губернатор Шпорт останется на своем посту. Этого ему не простили.

- Как дальше будет развиваться дело Ишаева?

- Дальше будут... разговоры. Кто-то будет пытаться его защищать. Я думаю эти люди уже отбили самое главное обвинение в хищении леса, что было бы совсем абсурдно. Осталась, в общем-то, мелочь.

- За день сумма ущерба, которую якобы нанес Ишаев, снизилась с 10 миллиардов до 5 миллионов рублей. Как выглядит следствие в этой ситуации?

- Это только мы с вами заметили, да еще некоторое количество людей. А остальные видят, что неприкасаемый казалось бы тяжеловес оказался не таким уж неприкасаемым. В свое время Аль Капоне посадили за неуплату налогов, а не за убийства и за организацию преступного сообщества. Что могут доказать, что дают доказать — то и доказывают. В любом случае, Ишаев играть в политику больше не будет — это уже результат.

- А для общества это какой сигнал?

- Чем больше будут брать фигур такого масштаба, тем больше общество будет верить в то, что вся элита проворовалась. Никто уже не верит, что это борьба с коррупцией. Люди считают, что это разборки кланов между собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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