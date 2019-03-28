Экс-полпреда президента и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева отправили под домашний арест

Виктор Ишаев в четверг оказался в центре внимания российских СМИ. И немудрено - бывший губернатор Хабаровского края (1991-2009), некогда член Совета Федерации (в ту пору, когда глава Субъекта РФ автоматически был представлен в этой палате Федерального Собрания), экс-полпред президента в Дальневосточном Федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока в правительстве Дмитрия Медведева (2012-2013 гг.) совершенно неожиданно стал обвиняемым по уголовному делу. Фигура такого ранга (по совокупности занимаемых им ранее должностей) стала объектом преследования правоохранительных органов России впервые. Хотя у нас задерживали и сажали и губернаторов, и министров, в том числе даже одного действующего, но вот что касается полномочных представителей президента в федеральных округах пусть и с приставкой экс-, в числе фигурантов уголовных дел до сих пор не было.

Первоначально распространившаяся версия гласила, что Ишаев имеет непосредственное отношение к мошенничеству в рамках так называемого «лесного дела», по которому уже задержаны и представители бизнеса, и местной администрации, ущерб по которому, по версии следствия, составил 1 млрд. рублей (по одним сведениям) или более 10 млрд. (согласно другим источникам). В пользу этой версии говорили и факты обысков в правительстве Хабаровского края, которые проводили следствие при оперативной поддержке ФСБ. И те самые задержания ответственных функционеров.

Однако позже выяснилось, что в отношении Ишаева возбуждено уголовное дело о хищении средств у компании «Роснефть», советником президента которой Виктор Ишаев являлся после увольнения из органов госуправления до 2018 года. Позднее стало известно, что Ишаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, а задержанного для допроса экс-чиновника доставили в Басманный суд Москвы для определения меры пресечения. В частности, говорится, что речь идет о мошенничестве при аренде недвижимости. И что обыски в администрации и уголовное дело, обвинение по которому предъявлены бывшему чиновнику, ничем не связаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

После предыдущего, буквально на днях, задержания экс-министра правительства Дмитрия Медведева предыдущего состава Михаила Абызова некоторые эксперты стали подозревать, что налицо «атака на либералов», однако Виктор Ишаев ни в коей мере не отвечает стереотипам, характерным для представителей этого мировоззрения. Он, скорее, «красный директор» по авторитарным методам управления, который вошел в высшие эшелоны российской власти еще при Ельцине, а поднялся до самых больших высот в период президентства и последующего премьерства Дмитрия Медведева. Даже человек с самой богатой фантазией вряд ли найдет у Абызова и Ишаева что-либо общего, кроме того, что они являются гетеросексуалами и очень любят свои семьи. Скорее, здесь речь может идти о том, что любой человек, на любом посту, вне зависимости от своих политических убеждений, не имеет ни страховки, ни индульгенции, ни какой-либо иной защиты от преследования в случае нарушения законодательства, особенно, если речь касается коррупции в той или другой форме.

В суде Ишаев заявил, что вины в инкриминируемом ему преступлении он за собой не признает. Следствие выразило готовность удовольствоваться домашним арестом обвиняемого, с чем согласилась и прокуратура, а защита попросила оставить экс-чиновника на свободе под залог в 15 млн рублей.

70-летний Ишаев, который, по некоторым сведениям, является еще и достаточно тяжело больным человеком, вряд ли может оказать давление на следствие или препятствие следствию, а, тем более попытаться скрыться. Наверное, с учетом всех этих доводов суд со следствием согласился и постановил подвергнуть экс-губернатора и бывшего полпреда президента Виктора Ишаева домашнему аресту до 27 мая.

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