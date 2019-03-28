2019-03-28T11:43:07+03:00
Политика

Политолог: «Ищаева могли задержать за поддержку оппозиционера на губернаторских выборах в Хабаровском крае»

Эксперт рассказал "Комсомольской правде" о подводных камнях этого дела [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Виктор Ишаев.Виктор Ишаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После задержания экс-министра Михаила Абызова новой сенсацией стало о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он также работал полпредом в Дальневосточном федеральном округе.

Радио «Комсомольская правда» дозвонилось до политолога Евгения Минченко, который рассказал о «подводных камнях» в этом деле.

- Евгений Николаевич, задержание Ишаева – достаточно сенсационная новость. Скажите, что это значит? И что последует за этим?

- Это, конечно же, сенсация. Учитывая тот факт, что у нас бывших губернаторов уже сажали, действующих и бывших министров – второй буквально на этой неделе задержан и арестован. А вот теперь – бывший полпред президента, бывший член Совета Федерации, кстати говоря, бывший первый вице-президент нефтяной компании «Роснефть». Целый букет должностей и статусных позиций. Поэтому, я думаю, конечно же, это сенсация. Могут быть разные точки зрения. Я думаю, что одна из версий – это активная поддержка командой Ишаева победившего в прошлом году на выборах губернатора Хабаровского края представителя ЛДПР Сергея Фургала.

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

- С чем может быть связано задержание?

- Я думаю, что правоохранительным органам виднее. Пока мы имеем только какие-то обрывочные вещи – хищения в лесном хозяйстве. Но, с другой стороны, положа руку на сердце, я думаю, что если даже если очень скромно говорить, у нас каждого второго чиновника можно смело сажать. Вопрос все-таки в том, что должны быть объективные данные и какая-то политическая воля.

Политолог Евгений Минченко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Политолог Евгений Минченко.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Как вы считаете, что последует за этим? Можно ли назвать это какой-то новой волной задержаний высоких чиновников? Раньше был Улюкаев, потом – Хорошавин, сейчас – Абызов. И тут тоже такая звезда высокого полета.

- Все-таки не такого высокого полета. Я думаю, что Абызов по влиянию был меньше, чем Ишаев в свое время, когда он работал в правительстве. Но я думаю, что у Абызова и у Ишаева есть одно общее – все-таки это фигуры второго-третьего плана, если пользоваться нашей терминологией, это не члены и не кандидаты в члены Политбюро, а члены ЦК, причем уже отыгравшие свою роль и активно не вовлеченные во взаимодействие с какими-либо крупными федеральными кланами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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