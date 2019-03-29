Гуайдо запрещено занимать госпосты на 15 лет

Правительство Венесуэлы запретило самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо в течение 15 лет занимать какие-либо государственные посты. Такое решение приняли после того, как Генеральное контрольное управление Венесуэлы обнаружило нарушения в финансовой декларации оппозиционера.

Так, в частности, с 2015 года он совершил более 90 поездок за рубеж на сумму около 100 тысяч долларов. Гуйадо пользовался частными самолетами и проживал в люксовых отелях, однако отчитываться по вояжам и тратам не пожелал.

«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует. Только законно избранная Национальная ассамблея обладает единственной властью, которая может назначить контролера», - ответил он в Твиттере.

Поддержали его следом и в Вашингтоне. «Это смешно и нелепо», - отреагировал на это решение замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино.

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