Гуаидо назначил день «свержения» Мадуро
Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо «первые тактические действия» в рамках операции «Свобода» по свержению законного главы Боливарианской республики Николаса Мадуро на 6 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, призвав соратников быть готовыми.
«В этот день мы должны быть подготовлены и организованы, с уже сформированными комитетами помощи и свободы», - написал Гуаидо.
В другом сообщении спикер оппозиционного парламента призвал всех своих единомышленников в субботу, 30 марта, выйти на улицы по всей Венесуэле, чтобы «потребовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий».
«Режим хочет, чтобы мы привыкли к трагедии, но в стране есть люди, готовые отстаивать свои права», - добавил оппозиционер.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо при поддержке США добивается свержения законно избранного президента Венесуэлы..
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ИСТОЧНИК KP.RU