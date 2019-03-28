2019-03-28T02:03:38+03:00
В мире

Гуаидо назначил день «свержения» Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции призвал соратников быть готовыми к операции «Свобода» 6 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хуан Гуаидо, провозгласивший себя «временным президентом» ВенесуэлыХуан Гуаидо, провозгласивший себя «временным президентом» ВенесуэлыФото: REUTERS
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Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо «первые тактические действия» в рамках операции «Свобода» по свержению законного главы Боливарианской республики Николаса Мадуро на 6 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, призвав соратников быть готовыми.

«В этот день мы должны быть подготовлены и организованы, с уже сформированными комитетами помощи и свободы», - написал Гуаидо.

В другом сообщении спикер оппозиционного парламента призвал всех своих единомышленников в субботу, 30 марта, выйти на улицы по всей Венесуэле, чтобы «потребовать прекращения узурпации власти и протестовать против отсутствия социальных гарантий».

«Режим хочет, чтобы мы привыкли к трагедии, но в стране есть люди, готовые отстаивать свои права», - добавил оппозиционер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хуан Гуаидо при поддержке США добивается свержения законно избранного президента Венесуэлы..

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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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