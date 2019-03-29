Виктор Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой

Вчера Басманный суд отправил под домашний арест бывшего полпреда Дальневосточного федерального округа Виктора Ишаева. Отбывать он его будет по адресу своей временной регистрации в Москве.

Семью Ишаева бедной не назовешь. И квартир в собственности у них не мало. Где именно прописан Виктор Иванович? Может в квартире в «брежневском» доме на Кутузовском проспекте. А может у сына на Звенигородской улице в апартаментах площадью более 200 метров квадратных. Или еще в одной своей квартире на улице Онежской?

Кое-какие подробности удалось узнать у адвоката Ишаева Павла Зайцева.

- Суд установил находиться Ишаеву по месту его постоянной регистрации. Это в Москве, не в Хабаровске. В последние годы Виктор Иванович жил на два города — столицу и родной Хабаровск.

- То есть он будет в своей квартире, там где он и жил?

- Да. В привычной обстановке. Посещать его могут все ближайшие родственники — дети (их у Ишаева двое), внуки. Супруга с ним живет и будет жить на все время ареста. Но вот выходить на улицу ему категорически запретили. Хотя я просил у суда хотя бы 3 часа прогулок. Все-таки Виктор Иванович глубоко пожилой человек, ему за 70.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев и его адвокат Павел Зайцев перед началом судебного заседания. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

- Говорили, что у него онкология…

- Заболеваний немало. В том числе и проблемы с сердцем. Он недавно перенес инфаркт и столичные медики провели серьезную операцию на сердце.

- Как он пережил все произошедшее?

- А как вы думаете? Ему даже скорую сотрудники вызывали.

- Были какие-то предпосылки для ареста? Может на доследственные проверки его вызывали?

- По моим данным ничего такого не было. Уголовное дело завели только позавчера, 27 марта.

- То есть просто вот так вот вчера утром постучали в дверь сотрудники с наручниками?

- Да, вот так и было. Заявитель — служба безопасности «Роснефти». Заявленный в 5 700 000 ущерб, который якобы был причинен в течении 5 лет, вообще странно. Просто посчитайте, о какой сумме в месяц идет речь (посчитали — 95 000 — прим.авт). Все строится на предположениях, я подчеркиваю всего-лишь предположениях, сотрудников ФСБ.

- Уголовное дело заведено по событиям, произошедшим в Хабаровске. Могут ли расследование перевести туда?

- Судебный процесс могут и то если так решит прокуратура. Я лично очень сомневаюсь, что это дело вообще дойдет до суда.

Виктор Ишаев, бывший губернатор Хабаровского край, экс-полпред президента в ДФОПо данным следствия Ишаев, являясь бенефициаром ООО «Бэйс» заключил договор на аренду офиса с хабаровским представительством «Роснефти». Как указано на сайте госзакупок, годовая цена за почти 300 квадратных метров составляет 13 751 856 рублей. «Роснефть» находится в этом здании до сих пор.

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Бывший полпред, министр и губернатор Виктор Ишаев будет ждать суда по обвинению в хищениях у «Роснефти» под домашним арестом. Как и ожидалось, такое решение принял Басманный суд Москвы. А вот что удивило, если не сказать больше, - это озвученная при избрании меры пресечения сумма ущерба, которую, по версии следствия, нанес нефтяной компании политический тяжеловес. 5 миллионов рублей (подробности)