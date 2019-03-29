2019-03-29T14:42:04+03:00
Общество

Виктор Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой

Посещать его могут все ближайшие родственники. А вот прогулки и любой другой вход из дома категорически запрещен [эксклюзив kp.ru]
Дина КАРПИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время избрания меры пресечения в Басманном суде. Фото Сергей Бобылев/ТАССБывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время избрания меры пресечения в Басманном суде. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Вчера Басманный суд отправил под домашний арест бывшего полпреда Дальневосточного федерального округа Виктора Ишаева. Отбывать он его будет по адресу своей временной регистрации в Москве.

Семью Ишаева бедной не назовешь. И квартир в собственности у них не мало. Где именно прописан Виктор Иванович? Может в квартире в «брежневском» доме на Кутузовском проспекте. А может у сына на Звенигородской улице в апартаментах площадью более 200 метров квадратных. Или еще в одной своей квартире на улице Онежской?

Кое-какие подробности удалось узнать у адвоката Ишаева Павла Зайцева.

- Суд установил находиться Ишаеву по месту его постоянной регистрации. Это в Москве, не в Хабаровске. В последние годы Виктор Иванович жил на два города — столицу и родной Хабаровск.

- То есть он будет в своей квартире, там где он и жил?

- Да. В привычной обстановке. Посещать его могут все ближайшие родственники — дети (их у Ишаева двое), внуки. Супруга с ним живет и будет жить на все время ареста. Но вот выходить на улицу ему категорически запретили. Хотя я просил у суда хотя бы 3 часа прогулок. Все-таки Виктор Иванович глубоко пожилой человек, ему за 70.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев и его адвокат Павел Зайцев перед началом судебного заседания. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев и его адвокат Павел Зайцев перед началом судебного заседания. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

- Говорили, что у него онкология…

- Заболеваний немало. В том числе и проблемы с сердцем. Он недавно перенес инфаркт и столичные медики провели серьезную операцию на сердце.

- Как он пережил все произошедшее?

- А как вы думаете? Ему даже скорую сотрудники вызывали.

- Были какие-то предпосылки для ареста? Может на доследственные проверки его вызывали?

- По моим данным ничего такого не было. Уголовное дело завели только позавчера, 27 марта.

- То есть просто вот так вот вчера утром постучали в дверь сотрудники с наручниками?

- Да, вот так и было. Заявитель — служба безопасности «Роснефти». Заявленный в 5 700 000 ущерб, который якобы был причинен в течении 5 лет, вообще странно. Просто посчитайте, о какой сумме в месяц идет речь (посчитали — 95 000 — прим.авт). Все строится на предположениях, я подчеркиваю всего-лишь предположениях, сотрудников ФСБ.

- Уголовное дело заведено по событиям, произошедшим в Хабаровске. Могут ли расследование перевести туда?

- Судебный процесс могут и то если так решит прокуратура. Я лично очень сомневаюсь, что это дело вообще дойдет до суда.

Виктор Ишаев, бывший губернатор Хабаровского край, экс-полпред президента в ДФОПо данным следствия Ишаев, являясь бенефициаром ООО «Бэйс» заключил договор на аренду офиса с хабаровским представительством «Роснефти». Как указано на сайте госзакупок, годовая цена за почти 300 квадратных метров составляет 13 751 856 рублей. «Роснефть» находится в этом здании до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенничество в особо крупных размерах: за что арестовали бывшего полпреда Виктора Ишаева

Сам обвиняемый своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал (подробности)

Экономист: «Ишаев был хозяином Дальнего Востока. 5 миллионов рублей для него смешная сумма»

Бывший полпред, министр и губернатор Виктор Ишаев будет ждать суда по обвинению в хищениях у «Роснефти» под домашним арестом. Как и ожидалось, такое решение принял Басманный суд Москвы. А вот что удивило, если не сказать больше, - это озвученная при избрании меры пресечения сумма ущерба, которую, по версии следствия, нанес нефтяной компании политический тяжеловес. 5 миллионов рублей (подробности)

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Виктор Ишаев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дина КАРПИЦКАЯ

 
Читайте также
«Пришел с косичкой и серьгой в ухе» - как Михаил Абызов из юного неформала превратился в миллиардера
Когда будущему министру был 21 год, он пришел устраиваться помощником к депутату Госдумы Ивану Старикову. О том, как это было, Иван Валентинович рассказал «КП»-Новосибирск»
Арестован задержанный в Ростове-на-Дону бизнесмен, выступавший посредником при взятках полковника-миллиардера Захарченко
По версии следствия, Василий Критинин был доверенным лицом экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ при получении денег за «решение вопросов»
Новости 24
Устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе чеченец сдался полиции
Медведчук высоко оценил шансы Юрия Бойко на президентских выборах
В России обеспокоены намерением ряда стран влиять на Венесуэлу
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
В Кремле сожалеют, что украинцы в России лишены права голосовать
МИД Турции: войска США могут остаться в Сирии
В Госдуме прокомментировали призыв Бразилии российским военным покинуть Венесуэлу
В МВД рассказали о работе по вычислению террористов-одиночек
Кремль: Путин не выступал против строительства магистрали Москва-Казань
МИД Турции: Москва и Анкара ведут переговоры по срокам поставки С-400
Песков: Встреча президента Эстонии с Путиным пока не обсуждалась
ЦБ РФ: долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику
Лавров: решение США по Голанам – это открытая демонстрация вседозволенности
Лавров: Россия и Турция скоро решат вопрос отмены виз для обладателей служебных паспортов
Россияне смогут самостоятельно выбирать банк для перечисления зарплаты
Telegram Messenger LLP будет вычеркнут из британского реестра юрлиц 2 апреля
Рубль уверенно растет к доллару и евро
На авиашоу в Дубае могут представить экспортную версию Су-57
Эксперты установили причину катастрофы эфиопского Boeing 737 MAX 8
В Израиле установили памятник Юрию Гагарину
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Опрос установил рост цифровой грамотности у россиян
В России разрабатывается «умный» артиллерийский снаряд
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Защита Михаила Абызова обжаловала его арест