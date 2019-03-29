Чеченца, который устроил смертельное ДТП в Москве, доставят из Грозного в столицу

В ближайшее время виновник аварии на Можайском шоссе, в котором погибла 14-летняя девочка и ее мама, будет доставлен в Москву. Напомним, ДТП произошло в ночь на понедельник, 25 марта, на западе города. Черный «Гелендваген» на полной скорости врезался в «Ниву». Удар был такой силы, что снес половину машины. 34-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее 14-летняя дочь - уже в машине скорой помощи. Выжил только глава семейства Роман Роменков, который управлял «Нивой». Как выяснилось позже, за рулем «Гелика» находился 29-летний уроженец Чечни Муслим Джамбеков, ранее отсидевший за разбой. С места аварии он скрылся. Причем, у разбитых машин его сразу после ДТП застали сотрудники полиции, но почему-то отпустили. Якобы мужчина отпросился у них в больницу.

В четверг Рамзан Кадыров обратился к Джамбекову через соцсети.

«Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род!» - написал глава Чечни.

Спустя сутки Муслим Джамбеков нашелся. Он сам явился в полицию с повинной.

«Я находился в шоковом состоянии, поэтому, не соображая что происходит, я покинул это место, - заявил Джамбеков. - Приношу соболезнование родным и близким пострадавших».

Объяснения звучат, конечно, странно. Человек был в таком сильном в шоковом состоянии, что сумел добраться из Москвы в Чечню и несколько дней где-то скрывался.

Теперь Джамбеков задержан. По данным «КП»,в ближайшее чеченские полицейские должны передать его московским коллегам. Напомним, расследованием аварии занимается Следственный комитет.

- По нашим данным, подозреваемый сейчас ждет вылета из Грозного в Москву, - рассказал «Комсомолке» источник в следствии. - После перелета он будет допрошен.

Напомним, на Муслима Джамбекова возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Наказание по ней - до 7 лет.

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