Седокова собралась на свадьбу Бузовой
Не прошло и двух дней после прилюдного поцелуя Ольги Бузовой и рэпера Свика, а Анна Седокова уже засобиралась на свадьбу к поющей ведущей. Примечательно, что многодетная мама намерена не просто погулять на торжестве, но и развлечь гостей своим выступлением.
"И хотя уже через час на этой сцене ты уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе... Петь ее с тобой на одной сцене - невероятное удовольствие. Давайте только договоримся, что на вашей свадьбе выступаю я. Может и я с кем-то там поцелуюсь", - написала Анна Седокова в своем блоге.
Как писал сайт kp.ru, разговоры о новом романе Бузовой идут давно. Ольга периодически публикует в блоге то фото с руками певца, то завуалировано обращается к рэперу, то благодарит его за внимание.
Но 30 марта на концерте в Подольске Свик вдруг вышел на сцену и поцеловал ведущую "Дом-2". Это стало полной неожиданностью не только для зрителей огромного ледового дворца, но и для самой Ольги. Публика встретила такое проявление чувств аплодисментами.
Что касается Бузовой, то она сначала смутилась. Впрочем, отталкивать молодого человека не стала. После поцелуя они обнялись.
ИСТОЧНИК KP.RU
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