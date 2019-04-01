2019-04-01T12:19:49+03:00
Звезды

Седокова собралась на свадьбу Бузовой

Второй день не утихает обсуждение страстного поцелуя Бузовой и рэпера Свика
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Седокова уже засобиралась на свадьбу к поющей ведущейАнна Седокова уже засобиралась на свадьбу к поющей ведущейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не прошло и двух дней после прилюдного поцелуя Ольги Бузовой и рэпера Свика, а Анна Седокова уже засобиралась на свадьбу к поющей ведущей. Примечательно, что многодетная мама намерена не просто погулять на торжестве, но и развлечь гостей своим выступлением.

"И хотя уже через час на этой сцене ты уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе... Петь ее с тобой на одной сцене - невероятное удовольствие. Давайте только договоримся, что на вашей свадьбе выступаю я. Может и я с кем-то там поцелуюсь", - написала Анна Седокова в своем блоге.

annasedokovaannasedokova
Седокову впечатлил поцелуй Ольги Бузовой с рэпером Свиком
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Как писал сайт kp.ru, разговоры о новом романе Бузовой идут давно. Ольга периодически публикует в блоге то фото с руками певца, то завуалировано обращается к рэперу, то благодарит его за внимание.

orenburg_ofk_buzova86orenburg_ofk_buzova86
@buzova86+@alex_svik = #поцелуйнабалконе #целыймирмеждунами #любовь #лёшасвик #бузова #ольгабузова #счастьелюбиттишину
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Но 30 марта на концерте в Подольске Свик вдруг вышел на сцену и поцеловал ведущую "Дом-2". Это стало полной неожиданностью не только для зрителей огромного ледового дворца, но и для самой Ольги. Публика встретила такое проявление чувств аплодисментами.

Что касается Бузовой, то она сначала смутилась. Впрочем, отталкивать молодого человека не стала. После поцелуя они обнялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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