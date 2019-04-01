Бывший муж мстит Марии Порошиной: актер через суд решил узнать от кого она родила сына

41-летний Илья Древнов теперь мало востребован в кино и театре. В апреле у него один спектакль в «Современнике», а также два выхода на сцену в антрепризе «Идеальная жена» - в этой постановке Древнов задействован с экс-супругой Марией Порошиной. Порошина действительно была ему идеальной женой: актеры прожили в браке 17 лет и стали родителями трех дочерей.

Известно, что Мария «тянула» семью сама: обеспечивала, решала бытовые вопросы, занималась стройкой дома, устраивала мужу романтические каникулы на море... И терпела все его проступки. Так недавно мама Марии Порошиной заслуженная артистка Наталья Красноярская сообщила, что Илья Древнов устраивал скандалы и дебоши, с которыми ее дочь не могла справиться самостоятельно. «Бывали моменты, когда и я приезжала ночью, и Гоша Куценко приезжал - и мы как-то наводили порядок в доме...» - по мнению Красноярской это стало одной из причин развода ее дочери.

Гоша Куценко (отец старшей дочери Марии 22-летней Полины) - самый верный друг и помощник Порошиной. В браке с Древновым Мария родила трех дочерей: Серафиме 13 лет, Аграфене 8 лет, Глафире 3 года. Кстати, актриса признавалась, что проблемы в браке с Древновым у нее были давно: «Мы несколько раз сходились и расходились...» Кроме того, Мария мечтала о пятерых детях, а Илья нет: «Когда четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения. Детей надо прокормить...»

В апреле 2018-го года Мария Порошина узнала, что ждет пятого ребенка, а через два месяца подала на развод. В январе актриса родила сына Андрея. 45-летняя Порошина вышла из декрета через два месяца после родов - актриса занята в нескольких антрепризных постановках. Мария снималась в двух картинах даже во время беременности, так как она главная кормилица семьи... На алименты от Древнова звезда особо не рассчитывала. Порошина не афиширует имя отца пятого ребенка. Но ее знакомые подозревали, что им может быть и Илья Древнов...

В марте Гоша Куценко пригласил Марию Порошину на премьеру своего фильма «Балканский рубеж». Мария пришла со спутником, о чем общие знакомые тут же сообщили Древнову. Илья тяжело переживал развод, и это известие больное ударило по его самолюбию. Говорят, что актер не первый год «находит утешение в бутылке».

«Возможно, новости о личной жизни Маши спровоцировали Илью на решительные действия. Мысли о том, что он может быть отцом Андрея у Древнова появлялись периодически. Но о его заявлении в суд мы узнали утром из новостей - формулировка странная «оспаривание отцовства». Илья ничего не объясняет. Но мы думаем, что таким образом он хочет «уколоть» Машу, возможно, выяснить он или нет отец ее 5-го ребенка... Сомнений в том, что девочки - его дочки ни у кого нет! Хотя в воображении обиженного мужчины может родиться любая фантазия!» - рассказала нам знакомая семьи.

Мария Порошина занята работой и воспитанием детей - актрисе помогают няни и мама. Кроме того, у актрисы появился любимый мужчина, и теперь она абсолютно счастлива. Заявление Ильи Древнова в суде не приняли из-за неточности в формулировках, будет ли он подавать иск к Порошиной еще раз - неизвестно. Пока очевидно, что обиженный мужчина окончательно не определился с претензиями к экс-супруге.

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