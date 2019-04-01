Сериал «Слуга народа» может превратиться в политическое реалити-шоу

По всем результатам Украину ждет второй тур. Шоумен Владимир Зенеский выйдет против президента Петра Порошенко. Но почему украинцы устроили бунт на голосовании? И подружится ли Зеленский с Москвой? Об этом «КП» поговорила с публицистом Георгием Бовтом.

«ПОРОШЕНКО НЕ СДАСТСЯ»

- Первый тур сенсации не принес. Что будет дальше?

- Зеленский против Порошенко. Думаю, у Петра Алексеевича шансы не нулевые: он может административное давление подключить, найти компромат на Зеленского (какие-то ошибки в его кампании). А Зеленскому будет трудно набрать еще больше голосов за счет других кандидатов — Тимошенко, Бойко. У Владимира больше избиратели-модернисты, а у действующего президента — консерваторы. Но, с другой стороны, социологи все как один отдают победу Зеленскому. По опросам он побеждает. Но мне в это трудно поверить.

- Сможет ли Зеленский на второй тур привести еще больше людей?

- Как постсоветский человек, в это не верю. СССР научил не верить, что действующий президент может поднять лапки и сдаться. И Порошенко сдаваться не собирается. У него есть административный ресурс. И молодым людям, которые ходили на выборы один раз, придется опять поднять задницу с дивана — а это уже проблематично. А бабульки, которые голосовали за Тимошенко, должны будут прийти за Зеленского. Это в случае, если Тимошенко и Зеленский заключат союз. Но в нашем постсоветском мире голоса не передаются, как во Франции. Если Тимошенко скажет: «голосуйте за Зеленского» - это не сработает.

«ТИМОШЕНКО В ПРЕМЬЕРЫ»

- Что будет с Тимошенко?

- Ее результат был размыт голосами Бойко — он набрал более 10 процентов. Это неплохо для «пророссийского» кандидата. А ему вообще сулили 7 процентов. Бойко в основном выступал против Тимошенко и отобрал у нее голоса. Однако у Тимошенко сильная партия, она может на выборах в Верховную Раду взять хороший результат и занять много депутатских мест в парламенте. И если устройство Украины перейдет к парламентско-президентской, то Тимошенко может стать новым премьером.

- На майдан Тимошенко не поведет народ?

- Она может попытаться это сделать. Но Тимошенко может попытаться договориться с Зеленским. Если они организуют коалицию против Порошенко, то она этого делать не будет.

«ВИЗИТ В МОСКВУ ПОНРАВИЛСЯ УКРАИНЦАМ»

- Вы упомянули «пророссийского кандидата» Бойко. Почему он дал такой хороший результат?

- Пять лет пророссийских избирателей на Украине была половина. Сейчас наберется 10-15 процентов. И то часть их них проголосовали за Зеленского. И визит в Москву, который совершил Бойко накануне выборов, прибавил ему голосов, а не убавил. Если бы Бойко с самого начала вел кампанию, как «пророссийский», а Москва поддержала его более явно — он показал бы результат еще лучше. Опрос осенью прошлого года показал, что симпатии к России у украинцев очень высоки. Думаю, даже больше, чем у россиян к Украине.

- В чем феномен Зеленского? Не верилось, что он даст такой скачок.

- Это типичная модель для многих стран мира. В Италии к власти пришли маргиналы, с точки зрения элиты. Трамп, можно сказать, был антиэлитарный кандидат. Такое же мы видим в Голландии и Болгарии. В Польше рок-певец набрал 30 процентов на президентских выборах. И в Словакии победу одержала адвокат, начинавшая как общественный деятель. И Украина уже больше политически тяготеет к укладу Восточной Европы, отходя от постсоветских традиций. И Зеленский — типичный антиэлитарный кандидат. Он из сериалов, он знакомый. Почему за него не проголосовать. На Украине высока усталость от итогов Майдана. От этого у Порошенко такой высокий антирейтинг. Если он победит — это уже большой успех, которого он не заслуживает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

«В ЕВРОПЕ ТОЖЕ ВЫИГРЫВАЮТ МАРГИНАЛЫ»

- Если побеждает Зеленский, как он изменит страну? Что ждать Донбассу и России?

- Для России рано или поздно изменения в лучшую сторону могут настать. Ведь у нас две крайности: война или мир. Думаю, даже Порошенко мог бы пойти на послабления в отношении России. Ни у кого из кандидатов нет запрограммированности в адрес Москвы, они будут действовать по ситуации. Будем честны, украинский вопрос не решается только двумя сторонами. Если Киев перестанет чувствовать поддержку своих западных друзей — США и Европы — то он пойдет на договоренности с Россией даже по Донбассу. А если поддержка сохранится, то ни Зеленский, ни Порошенко ничего в отношениях с Москвой менять не будут. Даже Бойко, чувствуя зарубежную руку на своем плече, отвернется от России. Так было с Януковичем. Он казался в доску пророссийским. Но только пришел к власти, тут же попытался соскочить с этого крючка. И почти в этом преуспел. Но в последний момент что-то пошло не так.

- А ведь Зеленский вел избирательную кампанию на двух языках — русском и украинском.

- Да, это его многим избирателям с Юго-Востока понравилось. Он не фанатеет по поводу бандеровского национализма. Но и не пророссийский. Зеленский — это прагматик. На Украине царят европейские настроения. Это же Европа дала безвизовый режим, а от России Украина ничего толком не получила. Даже те украинцы, которые давно находятся в России, с трудом тут получают гражданство.

«ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЕДЕТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

- Выходит, сериал «Слуга народа» Зеленского может превратиться в реалити-шоу?

- Он будет следовать жанру популистской политики. И тут тоже много стиля политики Восточной Европы. Они там тоже ведут достаточно приземленный образ жизни: никаких кортежей, перекрытий улиц нет. Зеленский будет также ездить по улицам на велосипеде, если его не пристрелят.

- Раньше украинские выборы строились на противостоянии Запада против Востока. Теперь эта модель рухнула?

- Были выборы, когда сражались Ющенко и Янукович — типичный раскол на Запад и Восток. На следующих выборах опять победил Янукович, как кандидат Востока, Запад практически за него не голосовал. Теперь Украина раздробилась еще сильнее. Но феномен в том, что и у Зеленского, и у Порошенко избиратель расселен равномерно по стране. Востока и Запада больше нет. Те, кто предрекают распад Украины, могут подождать. Это теперь единое государство. Там стали чуть больше заниматься делами внутри каждой области. Это может отвлекать людей от майданов и очередных свержений президента.

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