2019-04-01T15:25:27+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустила сервис для майнинга VK Coin

ВКонтакте запустила сервис VK Coin, с помощью которого пользователи могут зарабатывать внутреннюю валюту VK и бороться за место в топе богачей
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Игроки, у которых больше всего виртуальных денег, попадают в топ.Игроки, у которых больше всего виртуальных денег, попадают в топ.
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Заработать коины можно с помощью специального сервиса на платформе VK Apps. Для этого нужно нажимать на синюю кнопку: каждое касание приносит 0,001 VK Coin. Их можно перевести другим игрокам, а также потратить на «ускорения» — виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически. При этом вместе со своим личным счётом пользователи могут пополнять и баланс сообщества — достаточно начать игру из сервиса, который установлен в паблике.

Игроки, у которых больше всего виртуальных денег, попадают в топ. В сервисе отображаются лидеры среди всех пользователей, сообществ и друзей.

Сервис работает в мобильном приложении VK для iOS и Android и доступен по ссылке.

Платформа для создания сервисов VK Apps появилась в 2018 году. С помощью VK Apps сторонние разработчики создают приложения, лучшие из которых публикуются в каталоге, доступном всей аудитории социальной сети из главного меню мобильного приложения VK. Сервисы, созданные на платформе, не требуют установки на устройство и открываются прямо ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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