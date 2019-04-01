2019-04-01T17:57:39+03:00
Звезды

Соблазнительная Акиньшина похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Многодетная мама устроила фотосессию на Мальдивах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Оксана Акиньшина.Оксана Акиньшина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Актриса Оксана Акиньшина опубликовала снимки в купальнике. Многодетная мама привела в восторг многочисленных подписчиков подтянутым телом.

Оксана Акиньшина отправилась в отпуск с семьей. Она прилетела на Мальдивы. Звезда не балует поклонников откровенными фотографиями. Но на сей раз известная актриса решила сделать исключение из правил.

В кадре Оксана позирует в закрытом бежевом купальнике, который подчеркнул женственные изгибы ее тела. "Простите все, кто в холоде", - подписала фото знаменитость.

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Оксана Акиньшина наслаждается отдыхом на Мальдивах
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Видно, что Акиньшина получает истинное удовольствие от отдыха. Поклонники пришли в восторг от естественной красоты Акиньшиной. Они восхитились отличной формой актрисы: "Все натурально... Натуральная красота во всем", "Правду говорят… женщина расцветает после 30", "Соблазнительная", "Шикарная", "Какая же Вы красавица!", "Мальдивы вам к лицу", «Оксаночка, вы потрясающе красивы и милы".

31-летняя Оксана много лет счастлива со своим мужем Арчилом Геловани. У пары подрастают дети: шестилетний Константин и двухлетняя Эмми. В настоящий момент актриса живет на две страны - Россию и Швейцарию. Сын знаменитостей учится в Европе.

При этом Акиньшиной удается совмещать карьеру и личную жизнь. Она считает, что в этом ей помогает организованность. "Мне приходится так четко все планировать, чтобы дети жили полноценной жизнью и тогда, когда я работаю: няни, учителя, репетиторы, активности", - признается актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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