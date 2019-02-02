В семье Оксаны Акиньшиной произошла беда

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина счастлива в браке с Арчилом Геловани. Пара воспитывает троих детей. Однако недавно в семье произошла беда.

"У меня чуть не случился сердечный приступ", - поведала 31-летняя артистка. По словам знаменитости, няня едва не раздавила члена семьи Акиньшиной.

"Она наступила на мою любимую черепаху, которую я привезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ей панцирь. Я так орала, чуть не убила всех! ", - рассказала Оксана журналу Hello.

akinshok2013 Актриса находится в прекрасной форме после рождения троих детей

Акиньшина добавила, что все завершилось благополучно. Черепашку спасли врачи-ветеринары - ей даже наложили гипс.

Но теперь актриса ищет новую няню для семьи, которая проживает в Швейцарии. Младший сын Костя учится в престижной школе, поэтому звездная мама проводит большую часть времени там.

akinshok2013 Оксана Акиньшина большую часть времени проводит в Швейцарии

При этом ей удается совмещать карьеру и личную жизнь. Акиньшина считает, что в этом ей помогает организованность. "Мне приходится так четко все планировать, чтобы дети жили полноценной жизнью и тогда, когда я работаю: няни, учителя, репетиторы, активности", - признается актриса.

Молодая мама признается, что без работы ей тяжело. Она успела сняться в триллере "Рассвет". Съемочный процесс приносит ей удовольствие. Однако свободное время для артистки крайне необходимо: "Если у меня нет личного времени, я схожу с ума".