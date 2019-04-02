2019-04-02T18:30:36+03:00
Звезды

Ведущий "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сознался в изменах

Шоумен всегда выбирал сильных женщин
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алексей Лысенков с супругой Ольгой, 2017 год.Алексей Лысенков с супругой Ольгой, 2017 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ведущий передачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков откровенно рассказал о своих многочисленных романах. В отличие от верности программе, которая уже больше 30 лет любима телезрителями, стабильностью в своей семейной жизни Лысенков похвастаться не может.

Алексей Лысенков стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". В эфире передачи шоумен поделился с Борисом Корчевниковым деталями своей личной жизни.

Телеведущий признался: когда он женился в первый раз, то верил, что это на всю жизнь. Первый брак Лысенкова продлился 12 лет. Но потом был второй брак, затем третий. Рождались дети, однако однолюбом Алексей так и не стал.

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Первый брак Лысенкова продлился 12 лет. У него родилась дочь Настя. В 2015 году телеведущий стал дедом
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"Развод - это всегда тяжелая хирургическая операция, после которой может быть больно еще долгие годы", - делится Лысенков. Особо тяжелым, по его словам, был развод со второй женой - певицей Сабиной Мурадян, матерью его сына Николая. Из-за Сабины Лысенков ушел от первой жены. Когда брак и с вокалисткой распался, то женщина обвинила бывшего супруга в алкоголизме и в том, что он поднимал на нее руку.

Известный телеведущий признался Корчевникову в изменах.Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

В студии программы "Судьба человека" Лысенков признался Борису Корчевникову, что не был верен супруге. Он воспылал чувствами к коллеге - звезде фильма "Завтра была война" Ирине Чериченко. На гастролях у них завязался бурный роман, который завершился через девять месяцев.

"Он был очень романтичный, очень теплый, но мы оба понимали, что он конечный, потому что я не собирался уходить из семьи, потому что дочка. И она не собиралась расходиться с мужем, но и оторваться друг от друга мы не могли. Но как только закончилась эта гастрольная история, мы друг другу сказали, что не готовы быть вместе", - рассказал телеведущий.

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Тогда Чериченко и Лысенков не решились разрушить свои семьи. Однако через несколько лет судьба вновь свела телеведущего и артистку. Алексей искал номер друга, но случайно нажал на телефон Ирины. "Вдруг оказалось, что существование на одной волне осталось. В результате я переехал к ней. Стали жить вместе, десять лет прожили счастливо", - вспомнил Лысенков и тут же отметил, что и эти отношения постепенно себя изжили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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