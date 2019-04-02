2019-04-02T21:20:20+03:00
Звезды

47-летняя Нетребко променяла умопомрачительное декольте на косуху

Знаменитость блистает везде и всегда в любом образе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Нетребко.Анна Нетребко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонники привыкли видеть Анну Нетребко на сцене в пышных платьях с умопомрачительным декольте. Однако в обычной жизни оперная дива предпочитает демократичный стиль в одежде.

Певица Анна Нетребко ведет достаточно открытую жизнь. Она постоянно делится со своими подписчиками фотографиями и видео, чем несказанно радует поклонников. Одно из последних видео произвело фурор.

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Мужская одежда может быть очень даже...
4442 отметок «Нравится»105 комментариевInstagram

Звезда вышла за покупками в знаменитый универмаг "Селфриджес" в Лондоне. Это второй по величине магазин страны (крупнее только "Хэрродс"). Артистка была одета по-молодежному. Она выбрала белую кожаную косуху, белые брюки с лампасами и высокие черные сапоги.

Стильный лук 47-летней знаменитости оценили преданные поклонники Анны. "После роскошных сценических и женственных светских нарядов можно себе позволить и унисекс!", "Очень даже прикольно!", "Я сама обожаю такую одежду "не как у всех", "Вам очень идет, Анна, "Шикарный цвет и прикид", "Как всегда супер", "Анечка, Вам очень даже идет эта курточка2, "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", - написали фолловеры.

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У Нетребко много роскошных сценических и светских нарядов
37416 отметок «Нравится»988 комментариевInstagram

Анна Нетребко - безусловная примадонна современной оперной сцены. Яркая и артистичная, обладающая уникальным голосом, обладательница множества призов и наград, в свое время она разрушила стереотип о том, что счастливые семьи рождаются только после романтических отношений. Уроженка Кубани вот уже три года замужем за тенором из Азербайджана Юсифом Айвазовым. Пара успешно гастролирует по миру. Анна Нетребко сама проявила инициативу в отношении теперь уже мужа. "Если честно, я сама стала к нему приставать, - смеется певица. - Ведь я рассмотрела его ноги - стройные, длинные. И плечи широченные рассмотрела!". Артист моложе Анны на пять лет. Он усыновил сына Нетребко от прежних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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