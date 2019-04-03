2019-04-03T16:40:28+03:00
Политика

Путин приехал на «Аурусе» на немецкую свадьбу

Президент открыл в Подмосковье автомобильный завод
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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"Аурус" российского президента на новом заводе «Мерседес»."Аурус" российского президента на новом заводе «Мерседес».Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Открытие завода «Мерседес» в Солнечногорском районе Подмосковья — большое событие, достойное того, чтобы его посетил лично глава государства.

- Вы знаете, что ваш покорный слуга долгие годы пользовался и сейчас еще иногда пользуется вашим автомобилем, который себя зарекомендовал как автомобиль высшего качества, - сказал Владимир Путин, выступая на торжественной церемонии.

В этом были скрыты одновременно множество смыслов. Вроде бы похвалил, но сказал в прошедшем времени. Да и на сам завод Владимир Путин приехал эпично — заехал прямо в цех, где его ждало все руководство немецкой компании во главе с федеральным министром промышленности Германии, на «Аурусе». Персонал завода в брендированной униформе сбежался смотреть на чудо российской технике, а Путин даже что-то немного рассказал встречавшим про свой лимузин. Получалось, что немецкое качество, конечно, зер гут, но у советских собственная гордость.

Автомобиль Aurus из президентского кортежа на территории завода "Московия" концерна Daimler по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Автомобиль Aurus из президентского кортежа на территории завода "Московия" концерна Daimler по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus.Дмитрий СМИРНОВ

Минут за пять до приезда президента в наушниках синхронного перевода у присутствовавших в цехе неистовствовал переводчик. Он очень переживал, как его будет слышно, без конца проверял связь, считал до десяти и даже говорил скороговорки.

- Чтобы не попасть, как говорят французы, в «фопа» - в неловкое положение, - пояснял он. - Не то, что вам сначала послышалось, а в «фопа».

Надо ли говорить, что как только Путин подошел к стенду и сопровождающий начал ему рассказывать про завод, автомобили и немецко-российскую интеграцию, с переводчиком произошла именно эта «фопа». Он не слышал слов говорившего.

Путин все слышал и понимал прекрасно — ему-то переводчик был не нужен. Он что-то переспрашивал, о чем-то шутил, но журналисты вокруг не слышали и не понимали ничего. Единственной фразой, которую перевел переводчик, была последняя - «Спасибо, что посетили наш завод».

Президент оставил автограф на собранном на заводе автомобиле "Мерседес". Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Президент оставил автограф на собранном на заводе автомобиле "Мерседес". Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Во время экскурсии президента по предприятию, тоже удавалось выхватить только отдельные словосочетания. «Повышенные требования безопасности», «использование беспилотников», «свыше 1000 человек»... Но в целом картина складывалась.

- Мы поддерживали и будем поддерживать подобного рода проекты, которые осуществляются как российскими, так и зарубежными компаниями, - пообещал Путин. - Это ведет к повышению компетенций российского автопрома, к расширению его возможностей. Завод впечатлял и технологиями, и масштабом. Проектная мощность предприятия очень оптимистичная — 25 тысяч легковых автомобилей в год, сначала седаны Е-класса, а затем и внедорожники.

- Сколько местных жителей будут тут работать? - спросил Путин во время экскурсии.

- Около тысячи, сейчас пока 500-700, - последовал ответ.

В одном из цехов президенту показали самую интересную процедуру, которую на заводе называют «свадьбой». Это соединение кузова будущего автомобиля с его ходовой частью. Несмотря на громкое название и видимую сложность все произошло крайне прозаично и даже разочаровывающе просто. Две части просто соединились с помощью подъемника и были тут же зафиксированы рабочими.

Путина попросили расписаться на капоте одного из первых автомобилей, собранный на подмосковном заводе. После чего пришло время пуска самого предприятия — президент нажал на символическую кнопку, и завод начал работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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