2019-04-03T16:57:59+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский выдвинул Порошенко ультиматум

Команда актера-политика пообещала «первые посадки» сразу после выборов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко пытается отойти от нокаута после первого тура. Он истерично сыплет обвинениями, называя своего оппонента Владимира Зеленского марионеткой олигарха Игоря Коломойского. А еще Порошенко хочет выйти на политический батл с руководителем студии «95 квартал». Но штаб актера шутливо отбрыкивается от главы государства. Видимо, чтобы не лить воду на его мельницу и не поднимать порошенковский рейтинг.

- Я не вижу смысла начинать эти собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию, - приложил Порошенко советник Зеленского Руслан Рябошапка. - Может ли быть вопрос к Зеленскому от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может быть, он лучше с Коломойским устроит дебаты?

Пока у Зеленского нет четкого списка людей, которые вместе с ним будут управлять страной. Зато его штаб рассказал, что первые посадки украинских коррупционеров случатся сразу после победы на выборах.

- Прокуратура - провал, суды - провал, СБУ — провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять - это старый подход революции: до основания и затем. Другие методы не работают, - сказал член команды Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк. - Руководить новыми органами должны люди, которые вышли не из системы и которые понимают цель этих новых органов в новом государстве.

Вдобавок Зеленский выдвинул к Порошенко ряд требований, которые опубликовал в Facebook. 7 из 8 пунктов — перелом коррупционной системы Украины. А последний = обращение лично к Петру Алексеевичу.

«Опубликовать перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет», - требует Зенеский.

Но вряд ли Порошенко пойдет на такие опасные для него шаги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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