Почему президенту Украины далеко до Путина

«БЕЗ РАДЫ ТЫ - НЕ ОРЕЛ»

Многие в России, внимательно следя за политсхватками на Украине, полагая, что там избирают себе «нового Путина». С которым, возможно, придется разговаривать «нашему Путину». Типа на равных. Однако стоит учесть, что даже если там победит с огромным отрывом Зеленский, ни «новым Путиным», ни даже «новым Лукашенко» или «новым Назарбаевым» он не станет. По той простой причине, что на Украине — не президентская республика, а парламентско-президентская. Чтобы в полной мере управлять страной и экономикой, Зеленскому придется заполучить большинство голосов в Верховной Раде, выборы в которую пройдут лишь осенью.

А у Порошенко такое большинство есть («блок Петра Порошенко»). Ну, как большинство — около 22% голосов (столько же у «Народного фронта» Яценюка). И Порошенко был вынужден блокироваться с другими фракциями для важных решений. Кстати, именно отсутствие у президента Украины абсолютного большинства в Раде стало формальным основанием отказаться выполнять условия примирения в Донбассе. Порошенко утверждал, что Минские соглашения череду Раду пройти не могут. Что, вероятно, чистая правда.

В Верховной Раде сейчас 10 фракций, из них 6 более-менее крупные, 4 - помельче, плюс еще около сотни «независимых» депутатов. Это «политический компот». А партия Зеленского «Слуга народа» пока в зачаточном состоянии, у нее голоса в Раде нет вообще!

ДАЖЕ ПРЕМЬЕР — НЕ ТВОЙ ПАРЕНЬ

Нынешний и будущий президент Украины не может сделать сколь-либо значимых шагов ни в политике, ни в экономике, если не будет согласия Рады. Начать с того, что в случае победы нового президента, старое правительство не уходит в отставку, как у нас. Оно остается до новых парламентских выборов.

Но и после выборов президент не сможет предложить для утверждения парламенту новую кандидатуру премьера! Ее предлагает парламентское большинство. Президент может утвердить эту кандидатуру, а может вернуть ее на «переутверждение» в Раду. Но он не может изменить фамилию кандидата в премьеры.

Сам президент может представлять на утверждение кандидатуры всего 2 членов правительства - министров обороны и иностранных дел. Имена других министров в Раду вносит премьер. А если министра обороны и главу МИД парламент не утверждает, то они могут остаться работать с приставкой и.о. У нас так и.о. премьера работал Гайдар в начале 90-х. Но это будут неполноценные министры.

ЧТОБ НЕ УТОНУТЬ В «ПОЛИТКОМПОТЕ» НАДО БЫТЬ ИНТРИГАНОМ

Президент подписывает законы, принятые Радой. Напомним – «политическим компотом». Он может налагать на них вето. Но вето преодолевается «стандартно» — двумя третями голосов Рады. Если у Зеленского не будет своей опоры в Раде, он будет вынужден править лишь при помощи вето, что, согласимся, не конструктивно.

Разогнать парламент президент тоже может, но лишь в 3 случаях: 1) Если депутаты за 30 дней не могут оформить коалицию, 2) если за 30 дней очередной сессии они не могут открыть заседание, 3) если парламент 2 месяца не может сформировать правительство.

К тому же украинская политика «сильна» тем, что там внезапно возникают самые экзотические альянсы ради конъюнктурный выгоды. Которые так же быстро распадаются.

Для того чтобы умело лавировать в таком «политкомпоте», надо обладать высокими качествами интригана. У Порошенко они, безусловно, имеются. А вот есть ли они у Зеленского - большой вопрос.

ГУБЕРНАТОРЫ — ТОЖЕ НЕ ТВОЯ КРЕАТУРА

Идем дальше. Президенту Украины даже не подчинены в полной мере ни Внутренние войска, ни Нацгвардия. Они подчинены министру внутренних дел (ныне - Арсену Авакову), которого предлагает Раде не президент, а премьер. Президент выдвигает кандидатуру Генпрокурора, но окончательное решение и тут за парламентом. Также он не может без согласия депутатов ни назначить, ни даже уволить главу СБУ. Самостоятельно он может уволить разве что главу Погранслужбы, но назначает его президент лишь по представлению премьера, а не самостоятельно. Слава богу, что хоть главу собственной Администрации президент может назначить единолично. А вот губернаторов назначить единолично президент уже не вправе. Руководство областных и районных госадминистраций президент назначает лишь по представлению премьера. Который и подбирает кадры.

Даже членов Конституционного суда президент может номинировать для утверждения парламентом не всех, а лишь треть от состава.

Президент Украины фактически лишен серьезного влияния и на экономику страны. Он лишь вносит на рассмотрение Рады кандидатуру главы Нацбанка. Ну а утверждают ее депутаты из своих кулуарных договоренностей.

А УПРАВЛЯТЬ БУДУТ ТЕ, КТО ПРОИГРАЛ?

Таким образом, может получиться, что президент Зеленский предстанет во главе Украины лишь номинальной фигурой, а все важные вопросы за него будут решать совсем другие люди. В том числе те, кто с треском проиграл президентскую гонку и вышел из доверия народа.

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