За 15 минут на сцене - миллион: как заработали на квартиры в Москве артистки из Comedy Woman

Участницы Comedy Woman больше 10 лет смешат народ с телеэкранов. Благодаря эфирам на федеральном канале, они стали популярными, и теперь юмористок приглашают сниматься в кино, вести телепередачи и корпоративы. Модные артистки-юмористки - выпускницы «КВН». Интересно, что у большинства звезд Comedy Woman есть роли на ТВ и в кино, но нет специального образования. Что не мешает прилично зарабатывать. Для ТВ за пару дней они снимаются в пяти-шести программах. А в остальное время - гастроли, съемки, корпоративы...

Так, за 15-минутное выступление Comedy Woman заказчикам придется заплатить 15 тыс. евро (1 млн. 99 тыс. руб.). Индивидуальные рекламные контракты участниц шоу исчисляются не меньшими суммами. Даже в социальных сетях они заколачивают приличные гонорары. Так стоимость размещения коммерческого поста в инстаграме Екатерины Варнавы - от 560 тыс. руб., а видеопоста - от 700 тыс.руб. Наталья Медведева ушла из проекта в свободное плавание, и ее гонорары скромнее. Фотопост в инстаграме Медведевой - 85 тыс руб., а видеопост - 120 тыс. руб.

Участницы Comedy Woman много лет выступают в привычных сценических образах. Но многие зарабатывают и в новых амплуа. Мы узнали на кого учились главные звезды Comedy Woman и как им это не пригодилось в работе.

Екатерина ВАРНАВА, 34 года

Образование: окончила Национальный исследовательский технологический университет по специальности «юриспруденция».

Екатерину Варнаву родители попросили получить высшее образование - окончить институт. «Для меня это было сложно - в те годы я активно выступала в КВН, на учебу времени толком не оставалось. Но я собралась и окончила вуз с хорошими отметками...» - рассказывала в интервью Варнава.

Попав в Comedy Woman, Варнава стала не только играть придуманные авторами шоу шутки, но и занялась постановкой танцев для участниц проекта. Екатерина быстро стала звездой и получила работу на других каналах: Варнава была соведущей шоу «Битва хоров» («Россия1»), вела «Танцуй!» на Первом и «Песни» на ТНТ. Екатерина снялась в нескольких крупных рекламных компаниях. Недавно Екатерина Варнава сообщила о том, что вместе с гражданским мужем переехала в собственную квартиру - до этого пара снимала жилплощадь.

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян десять лет назад и сейчас.

Мария КРАВЧЕНКО, 34 года

Образование: Мария выучилась на преподавателя английского языка в Московском институте стали и сплавов.

Экзамены в театральный институт Кравченко провалила, поэтому пошла учиться на лингвиста. Оказалась на одном потоке с Екатериной Варнавой - девушки подружились и стали выступать в институтской команде КВН. Маша даже успела поработать помощником депутата Госдмы, но ушла из-за сложного графика игр КВН.

Благодаря Comedy Woman, Кравченко встретила свою вторую половинку. Она вышла замуж за исполнительного продюсера телепрограмм Comedy Club Production Константина Золотарева. Пара воспитывает дочь.

Марина Кравченко без сценического грима выглядит лет на 10 моложе.

Мария Кравченко играет в антрепризных спектаклях, уже успела сняться в двух фильмах: «Женщины против мужчин» и «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Между прочим, в одной из главных ролей.

Маша родом из Комсомольска-на-Амуре, но в Москве освоилась давно, а на проекте она и вовсе одна из главных модниц. Как и ее коллеги артистки, Кравченко привыкла модно и дорого одеваться. У Марии 35-й размер ноги, поэтому она часто снимается в своей обуви. У Кравченко шикарная коллекция туфель: ее можно увидеть и в Jimmy Choo, и в Prada, и в Christian Louboutin.

Наталья ЕПРИКЯН, 40 лет

Образование: окончила Российский экономический университет по специальности математик-экономист.

Наталья Еприкян - автор, продюсер и «мама» проекта Comedy Woman. Именно она не только играет на сцене, но и придумывает, редактирует, продюсирует. Еприкян пока не хватает времени попробовать себя в кино или музыке - работы в Comedy Woman хватает.

Недавно в интервью она рассказала почему из шоу ушли Елена Борщева и Наталья Медведева. «Контракт был расторгнут по ее инициативе - в какой-то момент Лена принесла свой контракт, который не всех устроил: там были не только денежные условия», - так объясняла Еприкян в интервью расставание с Борщевой.

Ну а расставание с Натальей Медведевой было очень непростым, поэтому причину продюсер сформулировала сдержано: «Она просто изменилась до такого момента, что ей нужно было двигаться дальше...»

Наталья Медведева после Comedy Woman «не пропала» - снималась в кино, комедийном сериале, играла в антрепризе и была соведущей программы «Субботний вечер» («Россия»1). Ну а в инстиуте Наталья осваивала специальность «ресторанно-гостиничный бизнес и туризм».

Марина ФЕДУНКИВ, 47 лет

Образование: окончила Пермский государственный институт искусства и культуры.

Марина Федункив.

Пермячка до переезда в столицу успела поработать проводницей, воспитателем, продавцом, прачкой, заведующей клубом... Но именно у Марины Федункив есть специальное образование - она режиссер-педагог. У Федункив блестящая карьера, именно она смогла заслужить любовь телезрителей и как участница Comedy Woman, и как актриса. Марина ведет телепроекты на федеральных каналах, занята в нескольких антрепризных спектаклях, снимается в крупных рекламных компаниях. Кроме того, Федункив - успешный блогер. Несколько месяцев назад Марина Федункив рассказывала нам в интервью о материальной стороне своего успеха: «Через шесть лет после переезда купила квартиру. Большая часть денег у меня была - накопила, недостающую сумму заняла, но быстро расплатилась с долгами. Потом купила машину, потом дом. Сейчас вот поменяла автомобиль...» Вот только личная жизнь у артистки пока не устроена, но все еще впереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадьба! Звезды! Федункив!

Свадьба - это же память на всю жизнь. Гулять положено на полную катушку и чтоб все завидовали. А как? Программа «Пригласите на свадьбу!» поможет. В этом шоу, которое ведет актриса Марина Федункив, жених с невестой при помощи знаменитостей выбирают ведущего себе на торжество (подробности).

Это не шутка: Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева снялась топлесс

Звезда популярного телешоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева порадовала подписчиков Инстаграма неожиданным кадром. Артистка сейчас отдыхает в Таиланде и делится на своей страничке отпускными фото. Новый снимок звезды юмористического шоу нельзя назвать милым снимком для семейного альбома. Надежда снялась топлесс и поделилась пикантным кадром на своей страничке. 34-летняя блондинка сняла с себя верхнюю часть купальника, позируя на фоне экзотических джунглей (подробности).