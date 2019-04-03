Как я был сирийским беженцем в Германии. Часть 2

Продолжение. Начало см. Часть 1

В первой части наш корреспондент находит своего знакомого из Сирии Фираса, который живет в богатом западногерманском Мюнстере и помогает ему под видом беженца попросить помощи у немецких властей. Чтобы проверить правдивость легенды, с нашим «мигрантом» вступает в беседу арабоговорящий сотрудник центра по приему беженцев. Но и наш корреспондент не лыком шит!

ИНФИЛЬТРАЦИЯ

Минут через 40 заходит офицер, просит всех на выход, где нас ждет наполовину заполненный мигрантами автобус. «По одному!» - кричит полицейский, протягивая входящим зеленые квитки - временное разрешение на пребывание.

С момента прихода в миграционный центр прошло около трех часов. Система отлажена до автоматизма. Никаких эмоций - оформляют всех и лишь потом разбираются, кто есть кто. Рассказывали, что приходят пожилые мужчины без документов, говорят, что им 14 лет (несовершеннолетним государство платит больше). И ничего не поделаешь, приходится писать, что им 14. Немецкая бюрократия кладет здравый смысл на обе лопатки.

В миграционном центре висят вот такие памятки-подсказки, как правильно фотографироваться на документы.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

В ЛАГЕРЕ

Пристанищем беженцев в Германии может быть что угодно. Под нужды мигрантов в свое время отдавали самые разные объекты.

В нашем случае это двухэтажные общежития, в которых когда-то жили военные. Три комнаты на первом этаже, три на втором. Общие душ, туалет и кухня. Среди постояльцев - трое афганцев из Кабула и сирийский курд.

И сразу проблемы: из предназначавшейся мне комнаты они соорудили кладовку. Кровать разобрана, в углу заполненный едой холодильник, какие-то запчасти и мешки с картошкой. В общем, меня не ждали. Афганцы почти не говорили по-английски, что-либо объяснять им было бесполезно. Хорошо хоть межнациональный конфликт погасил тот самый курд. Через него я заверил старых жильцов, что постараюсь долго тут не задерживаться.

- Чай будешь? - извиняющимся тоном спросил курд. - Не обижайся, просто раньше тут жили 9 человек. Чтобы сходить в туалет, приходилось ждать. Иногда по часу. Теперь нас четверо. Новеньких мы не очень ждали.

РАСПОРЯДОК

В любом лагере есть старший. Вот и к нам был приставлен немец по имени Маркус, живущий в отдельном домике рядом. Каждый день с 8 до 12 утра он принимает беженцев и помогает им решать бытовые проблемы. А еще ежедневно совершает обход корпусов, проверяя, не курят ли в комнатах и нет ли в лагере посторонних.

В обязанности мигрантов входит даже покос травы и уборка территории.

Вечером в день заселения этот Маркус пришел проверить и наш блок.

- Новенький! Располагайся, - обратился он ко мне по-английски. - Курс немецкого языка начинается через месяц. Когда начнете учиться, вам выдадут талон на проезд и денежное пособие (как мне потом рассказали, что-то около 150 - 200 евро в месяц). Ну а пока отдыхай и осваивайся. До завтра.

До завтра времени еще много - я решил познакомиться с местными обитателями поближе.

Так выглядят общежития для мигрантов внутри. По-немецки аскетично, но жить можно!Фото: Ильдар АЛИ

ОТКУДА БРЕНДОВАЯ ОДЕЖДА?

Начинаю беседу с нового знакомого - курда. Если не знать, что он живет в этой общаге, а сам приехал из нищей сирийской деревни в Дейр-эз-Зоре, - можно подумать, что восточного красавца пригласили сюда на работу и платят неплохие деньги. Последняя модель айфона небрежно выглядывает из заднего кармана. Дорогущая (и явно не поддельная) одежда: Adidas, Calvin Clein.

- А тебе в Германии нравится? - спрашиваю я курда.

- И да и нет. Конечно, тут перспектив больше. Но менталитет другой. С немцами сложно, они правильные. Закомплексованные какие-то.

- А потасовки случаются?

- Бывает. Но, между нами говоря, чаще всего виноваты мигранты. Чего они тут только не вытворяют. Например, марокканцы сколотили банду - торгуют наркотиками, контролируют проституток и воров. Последние по их наводкам проникают ночью в магазины, крадут одежду и духи. Затем перепродают в несколько раз дешевле (проводит ладонью по своему спортивному костюму).

- Я с одним таким товарищем делил комнату, - продолжает курд. - Как-то раз он принес в общежитие несколько килограммов марихуаны, после чего я собрал вещи и сообщил полиции: такой-то спрятал наркотики в матрасе… В общем, неудивительно, что немцы нас не любят. Удивительно, что кто-то до сих пор нас терпит.

ПАРОЛЬ: «ЗАВЕРНИТЕ РОЗУ»

Кстати, по поводу наркотиков мой новый знакомый не преувеличивал. Я все это видел своими глазами. Как выяснилось, за каждым барыгой закреплено не более трех-четырех постоянных клиентов. Такие ребята ценят спокойствие и стабильность, а новые покупатели - это вероятность, что о твоей «подработке» поползут слухи, а значит - ненужный риск. Поэтому раздобыть наркоту непросто: нужно знать кого-то из постоянных клиентов (который может за тебя поручиться).

Один из таких регулярных покупателей как раз мой новый знакомый - курд. Его дилер - высокий кудрявый сириец из Дейр-эз-Зора (мне везет на парней из этой провинции) - официально работает в цветочном магазине. Клиент звонит, называет пароль: «Заверни мне розу» или «две розы» - смотря сколько граммов требуется. Цена одного «цветка» - 10 евро.

...О нелегкой жизни мигрантов на полном соблазнов Западе мы проговорили много часов. Пока к курду не приехали друзья и не позвали прогуляться. Лагерь - не тюрьма, вход и выход свободный. Спать мигрантская молодежь предпочитает днем, а ночью отрываться (Мюнстер - город студенческий, клубный, развлечений - выше крыши).

А наутро до обхода смотрителя Маркуса я незаметно ушел - до того как за новенькими пригнали автобус, чтобы отвезти «на анализы» (так беженцы называют регистрационные процедуры, но мне, как вы помните, категорически нельзя было светить отпечатки пальцев - сразу вычислят, что я въехал туристом и вообще журналист).

Далее план был такой: для чистоты эксперимента мне хотелось побывать и в других лагерях для беженцев. Решено было ехать еще к одному сирийскому знакомому в Нойнкирхен. Но ближайший автобус туда уходил утром следующего дня. Я еще не знал, что предстоящую ночь мне предстояло провести... с немецкими проститутками на автотрассе.

Продолжение следует.

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