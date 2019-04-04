2019-04-04T11:03:49+03:00
Выборы президента Украины 2019

На украинских выборах голоса считали трое суток: Зеленский набрал почти вдвое больше Порошенко

Украинский избирком окончил подсчет голосов первого тура президентских выборов
Александр КОЦ@sashakots
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Владимир Зеленский побеждает в первом туре, за него проголосовали 30,24% избирателейВладимир Зеленский побеждает в первом туре, за него проголосовали 30,24% избирателейФото: REUTERS
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И это был долгий и изнуряющий процесс, если смотреть глазами обычного российского избирателя, которому на утро после плебисцита уже подают на блюдечке все результаты. При том, что и страна покрупнее (11 часовых поясов), и народу, мягко говоря, побольше. Не дошла еще Украина до такого технологического уровня, более трех суток понадобилось, чтобы обработать все бюллетени. Причем в первые сутки посчитали более 90 процентов, а в последующие два дня корпели над оставшимися двумя.

Как ни странно, результаты выборов подтвердили большинство соцопросов и экзитполов. Актер Владимир Зеленский побеждает в первом туре, за него проголосовали 30,24% избирателей.

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На втором месте - действующий президент Петр Порошенко, который на вторые сутки подсчета голосов не удержался на 16 процентах, свалившись до 15,95. Бронза - у Юлии Тимошенко, которая назвала выборы грязными и сфальсифицированными, но от судов и майданов отказалась. Она набрала 13,40%.

Почетное четвертое место социология прочила бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Но его неожиданно мощно потеснил представитель Оппозиционного блока «За життя» Юрий Бойко, которого на Украине называют про-российским. И за него свои голоса отдали более двух миллионов человек - 11,67% от всех, пришедших на выборах. Что говорит о серьезном запросе на изменение русофобского курса официального Киева. К слову, объединившись вместе с еще одним «про-российским кандидатом» - Александром Вилкулом, который набрал 4,15% процентов, - Бойко вполне мог попасть во второй тур, потеснив Порошенко. Если бы оппозицию «благоразумно» не раскололи олигархи. Но у нее есть время до парламентских выборов, чтобы понять, что сила - в единстве.

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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