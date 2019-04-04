Жена Владимира Зеленского: ревнивая квнщица с влиянием на мужа

САМА ПИСАЛА СЦЕНАРИЙ «СЛУГИ НАРОДА»

Если с нынешней первой леди Украины Мариной Порошенко уже все ясно, то Елена (Алена) Зеленская пока - темная лошадка. Несмотря на то, что ее супруг - самый известный юморист Украины, Елена никогда не мелькала на светских раутах. Не было ее имени на страницах желтой прессы в рубрике «скандалы». И если она где-то и появлялась, то всегда только с мужем. Понятное дело, теперь к ней особо пристальное внимание. Так кто же она?

Выяснилось много интересного. Например, что роль жены президента Елена уже примеряла. Пусть и не в жизни, а в кино. Зеленская - соавтор культового на Украине сериала «Слуга народа». Того самого, который и подтолкнул Зеленского к политической карьере.

- Я один из авторов сценария сериала, - призналась Зеленская журналистам. - Но Голобородько (главный герой сериала - учитель истории, ставший президентом, - ред.) – не Зеленский однозначно! Владимир гораздо более приспособлен к жизни.

УМЕЕТ ЖДАТЬ: ШТАМП В ПАСПОРТЕ — ЛИШЬ ЧЕРЕЗ 8 ЛЕТ

Что известно о Елене? С Зеленским она одного года рождения — 1978-го. Знакомы с детства - учились в одной школе, в параллельных классах. Но близко сошлись уже в студенчестве.

- У меня никогда не было проблем с девушками. А тут вдруг твердый орешек! Мне было интересно завоевывать Елену, а уже после чувства переросли в любовь, - вспоминает Зеленский.

Первые 8 лет Владимир и Елена жили гражданским браком, без штампа в паспорте. Все близкие Кияшко (девичья фамилия Лены) недоумевали: почему так? Пора бы остепениться, детей родить. Но Владимир все тянул, а Лена ждала, не устраивая никаких сцен. И дождалась. В 2003 они поженились. Через 2 года родилась их дочь Саша. А еще через 8 лет сын Кирилл.

РЕВНИВАЯ, НО БЕЗ ИСТЕРИК

Владимир Зеленский говорит шутками и порой сложно понять, правда это или очередная сатира. Единственная тема, которая звучит всегда искренне — семья и жена Елена, с которой он живет вот уже 23 года:

«Я люблю ее, как себя самого. А когда твоя женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что, блин, ты любишь детей даже больше, чем себя, это катастрофа! Я ни на что не готов, чтобы их потерять».

Что известно об Елене - она круглая отличница. Закончила Криворожский технический университет с дипломом архитектора. Но поработать по специальности так и не пришлось — она сразу вникла в дела будущего супруга и стала полноправной участницей коллектива «Квартал 95». Так по сей день в нем и работает. Прекрасно поет (в школьные годы участвовала в вокальных конкурсах), когда-то мечтала о карьере актрисы.

- Лена в курсе всех дел супруга и всегда где-то рядом, - откровенничает со мной оператор украинского телеканала «Интер» Николай. - Она не то, чтобы очень влиятельная, но ее уважают. Потому что Зеленский прислушивается к ее мнению, особенно если дело касается коллег. Если не понравишься Елене, можно и вылететь с работы. Представляешь, какое к Зеленскому всегда внимание со стороны женщин? А Лена за всем этим тоже следит. Она ревнивая. Но не истеричка, которая устраивает сцены, нет. За то вычислит хваткую девицу, положившую взгляд не ее Володю еще до того, как та что-то предпримет.

О ревности Елены ходило много разговоров особенно после того, как Владимир снялся в фильме «8 первых свиданий с Верой Брежневой». Уж очень откровенными показались зрителям поцелуи киношной парочки.

- Моя жена прямо говорит: "Есть проблемы. Ты собираешься воспитывать детей или нет?" Я ее понимаю, - рассказывал Зеленский. - Но она понимает, что я не гуляю, я точно занят, поэтому пока что прощает.

НИКАКИХ ВЫЧУРНЫХ ПЛАТЬЕВ

Стиль Елены - миловидная блондинка, невысокого роста (166 сантиметров, такой же как и у мужа). Всегда на всех фото с улыбкой, аккуратной прической и легким макияжем. Никаких узнаваемых брендов, которыми так любят кичиться жены миллионеров. Выдержанный, классический стиль.

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ?

«Зеленский - президент Украины» - это пока единственный проект мужа, в котором Елена принимала минимальное участие.

- Я была откровенно, агрессивно против этого, - сказала журналистам Зеленская. - И очень хочу найти того человека, кто первый предложил Володе баллотироваться в президенты, - добавляет она. - Но честно говоря, идея стала витать в воздухе сразу после выхода «Слуги народа». Сначала друзья, а потом и все-все стали писать: «Вот бы нам такого президента».

«Зеленский - президент Украины» - это пока единственный проект мужа, в котором Елена принимала минимальное участиеФото: ТАСС

План по завоеванию президентского кресла в голове Зеленского и его команды зрел несколько месяцев. Но от супруги он держал его в тайне.

- Меня берегли, наверное, просто. Не хотели расстраивать. Но я все чувствовала. Хорошо знаю мужа. Владимир если что-то задумал, то отговаривать — бесполезно. Мне сообщили, что проект запущен только когда все уже было решено. К тому моменту я уже как бы смирилась.

И похоже, Елена не может пока еще простить, что ее от работы в предвыборной гонке отстранили.

- Активное участие в избирательной компании я не принимаю. Конечно, во время семейного ужина могу высказывать свое мнение. Это не считается. Я не состою в его партии. Но если я стану первой леди, обязательно буду редактировать его речи. Я бы и предвыборные тоже подредактировала, - сказала она в одном из интервью, с укоризной глядя на мужа.

- Ой, что ты такое говоришь? - отреагировал Зеленский. И, подумав, добавил: - Лена отличный редактор.

И хотя в многочисленных интервью Елена Зеленская не раз подчеркивала, что роли в их семье поделены, и лидер один — муж, а она не собирается «выпячиваться», все равно влияние жены на Зеленского на лицо. Отрицать этого не может никто.

КСТАТИ

Домохозяйка! А точнее - кварталохозяйка: Где обитает чета Зеленских

Весельчаки из «Квартал 95» заселяют целый квартал в престижном коттеджном поселке в 35 километрах от Киева.

Но все это звучит круто, а на самом деле Владимир Зеленский с соратникам купили вскладчину участок в коттеджном поселке «Маєток» («Имение») в селе Иванковичи. И разделили его на 4, построив 4 дома. Так Зеленские, Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Елена Кравец стали не только коллегами, но и соседями. Живут и работают вместе.

В «Маєток» живут сливки украинского общества. И цены соответствующие. Например, маленький коттеджик стоит тут $400.000. Есть и дорогие - за $ 1.200.000. Особнячок кандидата в президенты Украины риелторы оценивают в $ 500.000. В доме несколько спален, три санузла, огромная летняя терраса, кухня-столовая с огромными окнами.

В поселке есть все для жизни: свои школа, детсад, торговый центр, спортклуб. Соседи часто видят, как Владимир катается с детьми - Сашей и Кириллом - на велосипедах по «Маєтку».

Конечно, это не единственная недвижимость Зеленского. Но основное место обитания семьи.

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