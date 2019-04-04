«Должен заплатить за все, что сделал»: над Гуайдо начали уголовный процесс

Венесуэльские власти начали уголовный процесс над самопровозглашенным президентом страны Хуаном Гуайдо. В нем участвуют Верховный суд и генпрокурор.

- Он должен будет заплатить за все, что он сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины, - заявил глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

Ранее с оппозиционера сняли парламентскую неприкосновенность и попросили в частности отчитаться по своим личным поездкам за рубеж (90 визитов) стоимостью 100 тысяч долларов. Тот это делать отказался. Отверг он и сделанный ему запрет занимать госпосты в течение 15 лет.

А Евросоюз, который признал Гуайдо президентом, отверг решение о снятии с него неприкосновенности.

- Это серьезное нарушение конституции Венесуэлы, а также принципа верховенства права и разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальная ассамблея. Эти действия подрывают политический выход из кризиса и ведут только к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности в стране, - считает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Каракас в ответ потребовал прекратить вмешательство в свои внутренние дела.

- Это абсолютно отвратительно, что высокопоставленные представители разных правительств и международных организаций продолжают возмутительное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, в данном случае в применении нашего внутреннего законодательства, открыто нарушая международное публичное право и не уважая демократические институты и народ Венесуэлы, - отреагировал венесуэльский МИД.

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