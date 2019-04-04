Власти Венесуэлы инициировали уголовный процесс над Гуайдо
Власти Венесуэлы запустили уголовный процесс против лидера местной оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, который еще в начале года провозгласил себя временным главой государства. Об этом сообщил член Национального учредительного собрания республики Гарсия Серпа.
"Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор", - заявили в ассамблее.
Серпа подчеркнул, что все решения в отношении Гуайдо будут приниматься в рамках правовой системы и на основе доказательств, но политик в любом случае должен ответить за "предательство родины". Председатель НУС Диосдадо Кабельо также добавил, что по закону преследование оппозиционера было официально санкционировано.
Сам парламентарий уже заверил своих сторонников в том, что не планирует прекращать борьбу против действующих властей.
"Народ полон решимости, и ничто нас не остановит", - цитирует "Интерфакс" Гуайдо.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее спикер был лишен парламентской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из Венесуэлы. Соответствующую рекомендацию дал Верховный суд страны.
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU