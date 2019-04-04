Власти Венесуэлы инициировали уголовный процесс над Гуайдо

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-04T09:13:24+03:00

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Власти Венесуэлы запустили уголовный процесс против лидера местной оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, который еще в начале года провозгласил себя временным главой государства. Об этом сообщил член Национального учредительного собрания республики Гарсия Серпа.

"Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор", - заявили в ассамблее.

Серпа подчеркнул, что все решения в отношении Гуайдо будут приниматься в рамках правовой системы и на основе доказательств, но политик в любом случае должен ответить за "предательство родины". Председатель НУС Диосдадо Кабельо также добавил, что по закону преследование оппозиционера было официально санкционировано.

Сам парламентарий уже заверил своих сторонников в том, что не планирует прекращать борьбу против действующих властей.

"Народ полон решимости, и ничто нас не остановит", - цитирует "Интерфакс" Гуайдо.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее спикер был лишен парламентской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из Венесуэлы. Соответствующую рекомендацию дал Верховный суд страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU