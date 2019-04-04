Эмфизема легких отняла жизнь: коллеги скорбят по умершему Георгию Данелии

Легендарный режиссер Георгий Данелия умер в реанимации одной из московских больниц. За несколько дней до смерти его состояние резко ухудшилось, развились дыхательная и сердечная недостаточности, лечение осложнялось сепсисом.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - рассказала вдова именитого режиссера Галина Данелия. Коллеги знаменитости соболезнуют и не скрывают эмоций.

Все понимали: заболевание очень серьезное. Ведь в свое время эмфизема легких погубила Олега Ефремова и Игоря Квашу. Галина Данелия буквально в конце февраля в интервью "КП" рассказывала: "У него эмфизема легких и вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в легких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще".

Карен Шахназаров

"Георгий Николаевич очень в моей жизни важная фигура. Я его считаю одним из своих учителей. Я учился во ВГИКе у Игоря Васильевича Таланкина, с которым, кстати, Данелия первую картину «Сережа» снимал. А потом пришел работать, и первые картины все свои - «Добряки», «Мы из джаза» - я делал у него в объединении. Он оказал на меня огромное влияние. Меня с ним связывали очень теплые, дружеские отношения. Я его всегда считал одним из главных своих учителей. Его необыкновенная самобытность, оригинальность художественного образа, который он создавал, они вошли в историю мирового кино. Это по-настоящему выдающийся человек. Мы применяем часто слова «великий, выдающийся», когда они, может быть, все-таки не вполне соответствуют. А вот здесь это соответствует. Это действительно великий режиссер, создавший картины, которые являются неотъемлемой частью нашей национальной культуры и мировой культуры. Он одним из крупнейших мастеров отечественного кино в ХХ столетии. Это очень большая потеря", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о смерти Георгия Данелии режиссер фильма "Мы из джаза".

Александр Бородянский

"Я познакомился с Георгием Николаевич, когда я был выпускник ВГИКа, а он был уже известным режиссером, побеждавший на фестивалях. Но мы очень близко подружились и сошлись, когда работали над фильмом «Афоня». Я считаю его своим учителем в кино, хотя у меня были учителя во ВГИКе. Но реально кино я научился снимать у Георгия Николаевича. Он был человек замечательный, уникальный. Он очень притягивал к себе людей. С ним на съемках все хотели работать, потому что у него человеческие качества были замечательные. Он был веселый, остроумный, добрый. Лично для меня это большущая утрата. Я знал, что он заболел. Я даже боялся звонить. Вчера только с кем-то говорили, я сказал: видимо, пронесло...", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о смерти Георгия Данелии сценарист "Афони".

Борис Бархатов

"Очень жаль. Царствие ему небесное и вечная память. Замечательный режиссер, который создал великолепные фильмы, ставшие классикой советского киноискусства. Любимая его картина, наверное, «Кин-дза-дза!»", - цитирует "Говорит Москва "исполнителя главной роли в дебютном фильме Георгия Данелии "Сережа".

Александр Адабашьян

"У него были все те качества, которых хватило бы не на одного, а на несколько человек, каждый из которых, в общем-то, мог быть отдельной яркой личностью", - цитирует актера и режиссера "Говорит Москва".

Андрей Усачев

"Таких добрых людей, честно говоря, в этой жизни, может быть, один-два. И юмор у него был добрый - удивительный. Я сейчас даже не знаю, есть ли такие еще, остались ли? Мне кажется, это последний уже из могикан, действительно из больших режиссеров. И теперь уже можно сказать точно, что эпоха советского кино окончательно закрылась и закончилась. Так что это большая утрата", - цитирует "Говорит Москва" сценарист "Ку! Кин-дза-дза".

Игорь Верник

"Это очень больно, когда уходят такие великие режиссеры, целая киноэпоха. Это любимое кино, любимые герои, это все мир, который создал Георгий Николаевич в своих картинах. Каждая его картина - это событие. Столько лет, столько поколений влюбляются в его героях, мечтают вместе с его героями, страдают вместе с ними и обретают надежду и любовь... Счастливейшее мое воспоминание, счастливейшие несколько дней, когда я снимался у него. Потрясающая аура на площадке. Он не суетный, такой теплый. Такая мудрость от него исходила, такая вера в тебя", - цитирует актера RT.

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