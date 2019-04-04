Захар Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс, а не завоюет его

«ДНР И ЛНР ПОЛУЧАТ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА»

- Захар, в интервью американскому Радио «Свобода» Владимир Зеленский пообещал вернуть Донбасс Украине. Что думаете?

- Волга впадает в Каспийское море, Солнце горячее, медведи рычат: говорить благоглупости - работа Зеленского. Пока его слова про Донбасс никакого отношения к действительности не имеют. Нет никаких шансов победить. Сейчас начнется паспортизация (выдача российских документов, - ред.) Донецких и Луганских областей, насколько говорят мои товарищи. И после этого Киев может смело забыть про Донбасс.

- Окончательно?

- Ну, будет как в Приднестровье и Абхазии. Это неизбежно. Украина сколько угодно может рассказывать своим людям, что в ДНР народ сидит в оккупации и ждет украинские войска. Но я знаю, что тысячи людей приходили на похороны ополченцев, боевых командиров. Я видел, какое там настоящее настроение. Есть какой-то процент недовольных. Но при любом прозрачном голосовании, Донбасс выберет отделение. Мы видим, какие процессы происходят на Украине. Зеленский заигрывает с самой радикальной частью своего электората. Чтобы они не задолбили его раньше времени. Поэтому обещает им всякую ерунду. Он прекрасно понимает, что две третьих украинцев за примирение: пусть заберут эти земли, лишь бы у нас наладилась экономика и с Россией не было войны. Пока он это говорит, а как станет президентом, будет договариваться на всех уровнях, чтобы разрулить ситуацию с Донбассом.

- Что значит «разрулить»?

- Чтобы все прошло с минимальными потерями для его имиджа и статуса. Думаю, задача, которая будет перед ним стоять, это нивелировать лидеров радикальных группировок. Их нужно сажать. Тогда у него руки будут развязаны, он сможет провести референдум, на котором все проголосуют за самостоятельную жизнь Донбасса.

Зеленский заигрывает с самой радикальной частью своего электоратаФото: REUTERS

«ГЛАВНОЕ — НЕ ЗАКОНЧИТЬ КАК ПОРОШЕНКО»

- Какие шансы вы даете Зеленскому в этой президентской гонке?

- Он выиграет гонку. Понятно, что он не самостоятельная фигура. Но меня больше волнует, насколько он заинтересован, чтобы его политическая судьба не закончилась, как у Порошенко. Он тоже произносил непонятные штуки про Донбасс и Крым, которые обещает вернуть. Но чтобы строить свою карьеру, Зеленский должен честно сказать: «Ребята, у нас нет Крыма, нет Донбасса». Надо принять это и строить входящую в Евросоюз Украину.

- Сегодня он сказал, что Крым — это Украина.

- Он не может этого не говорить, иначе его причислят к лику национальных предателей. Просто он заиграется, наговорит воинственной ерунды. А потом придется договариваться с Россией, объясняться перед своими. Лучше бы он попридержал язык. Потом все это извлекут и ему предъявят. Напрасно он разговорился.

- Есть мнение, что Зеленский — ставленник Коломойского. После выборов он всем будет рулить?

- А за Коломойским есть другие люди, которые им управляют. У него есть свои договоренности и связи. Мы раньше думали, что всем в стране рулит Березовский. Управляет всеми, дергая за ниточки. А потом вдруг выяснилось, что его аура Карабаса-Барабаса не соответствует действительности. Вспомните лучше, как Коломойского разыграли Вован и Лексус. Три часа говорили с ним от имени Павла Губарева и разводили, как последнего дурака.

«ПОМОГ БЫ МАЙДАН В КИЕВЕ»

- Кто для Донбасса лучше — Порошенко или Зеленский?

- Я не знаю. Могу сказать, что на Донбассе за последний месяц потери выше, чем за последний год. Там постоянные бои. В батальоне, который я создавал, большие потери. И в контексте этого сложно говорить. Но по мне — лучше Порошенко. Лучше иметь деструктивного лидера украинской власти, которого не воспринимает народ. Может, через кризис системы на Украине и произойдут сдвиги. Но победит Зеленский. Это отстрочит реальное решение проблем. Я бы предпочел, чтобы в Киеве произошел Майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы в Донбассе.

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