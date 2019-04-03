Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе

Ксению Собчак и Анастасию Волочкову уже сложно представить друг без друга. Они, наверное, женский вариант Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Только более скандальный и непримиримый. Решила как-то Ксения ради рейтингов своего шоу «Осторожно, Собчак» помириться с Анастасией, которую долгие годы обвиняла в «угоне» бойфренда бизнесмена Вячеслава Лейбмана (кстати, сама балерина божится, что никого у Собчак не уводила -Ред.). Но только ничего достойного (кроме количества просмотров на Ютубе) из этого не вышло. Волочкова пустила ее в свой дом, показала себя гостеприимной хозяйкой (и даже местами весьма наивной особой), а Собчак установила скрытые камеры в бане и без разрешения бродила с оператором по спальне артистки, где находила порой весьма интимные предметы.

Во время записи сценки для ютуб-канала Ксении.Фото: Из личного архива

Хотя и без таких запрещённых приёмов интервью двух заклятых подруг вышло более, чем откровенным.

Собчак то и дело интересовалась сексуальной жизнью балерины, с пристрастием допрашивая, мол, насколько ее растяжка помогает в сексе.

- Да, фирменный шпагат помогает мне в сексе. Для мужчин это нереальные ощущения, -поделилась с Собчак Волочкова.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова.Фото: из личного архива

- А можешь показать на моем операторе, каким образом шпагат тебе помогает в постели? -настаивала Собчак.

— На другом мужчине не могу, на своем — могу, — сказала Анастасия, самостоятельно продемонстрировав чудеса растяжки и свой фирменный балетный трюк «вертолет», которым каждое утро радует своего спутника.

- Теперь я понимаю твоих мужчин, - засмеялась Собчак.

Анастасия пустила Ксению Собчак в свой дом и показала себя гостеприимной хозяйкой.Фото: Из личного архива

Плюс ко всему Волочкова рассказала о своём романе с голливудским актером Джимом Керри и о причинах разрыва с олигархом Сулейманом Керимовым, с которым встречалась в начале нулевых.

- Моя мама разрушила наши отношения с Сулейманом, - рассказала Ксении Волочкова.-Мама всегда завидовала мне. Она хотела стать балериной, но не сложилось. У нее не получилось успешной карьеры — всю жизнь она проработала инженером в каких-то институтах, - высказалась о конфликте с матерью балерина.

xenia_sobchak Парюсь теперь с Волочковой в бане. Все ради хайпа;)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оба виноваты»: Ксения Собчак откровенно рассказала о своей личной жизни

Журналистка дала большое откровенное интервью о своих заработках, мужчинах, пластических операциях и отношении к женщинам-разлучницам (подробности).