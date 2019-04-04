2019-04-04T14:47:15+03:00
Звезды

Cобчак приехала в шикарный особняк Волочковой с вещами

Балерина от души отхлестала теледиву веником в бане
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теледива приехала к Насте с вещамиТеледива приехала к Насте с вещамиФото: Личный архив
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Ксения Собчак появилась на пороге роскошного особняка Анастасии Волочковой. Телеведущая приехала к заклятой подружке с вещами.

Анастасия Волочкова стала главной героиней программы "Осторожно, Собчак!". Она встретила гостей с присущей ей суетой и добродушием. Искренне улыбаясь, балерина рассказала Ксении Собчак о своем доме. Настя сама приобрела особняк на Новой Риге. Как призналась балерина, буквально последние средства на тот момент она вложила в свое уютное гнездышко. "Я покупала так: 750 тысяч долларов и 54 миллиона рублей", - рассказала, не таясь, танцовщица.

По словам бывшей примы Большого театра, у нее все роскошно. "Роскошный особняк, роскошный «Майбах», прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться, – это то, чему ты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь", - заявила Волочкова в лицо Собчак.

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

Ксении, как известно, палец в рот не клади. И с ее стороны посыпались издевки и насмешки в сторону Волочковой. Собчак, раскритиковала одежду и внешний вид хозяйки дома. Теледива приехала к Насте с вещами. Она захотела переодеть балерину, чей стиль Собчак назвала верхом пошлости и безвкусицы.

Cобчак приехала в шикарный особняк Волочковой с вещами Фото: Личный архив

Cобчак приехала в шикарный особняк Волочковой с вещамиФото: Личный архив

Однако танцовщице предложенные наряды не пришлись по вкусу. После записи интервью Волочкова рассказала, что Ксения Собчак и ее стилисты зачем-то нарядили ее в "мешок из-под картошки".

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Как здорово, когда нечего прятать ни в теле, ни в душе...
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Но артистка не держит на Ксюшу зла. Она заставила телеведущую попариться в бане, от души отхлестала теледиву веником, а потом нарядила ее в свой халат.

Кроме этого балерина попыталась поставить Собчак на пуанты, надев на Ксюшу пачку. Собчак растянулась перед Волочковой, продемонстрировав той свои умения в шпагате, лежа на животе.

Балерина попыталась поставить Собчак на пуанты, надев на Ксюшу пачку Фото: Личный Архив

Балерина попыталась поставить Собчак на пуанты, надев на Ксюшу пачкуФото: Личный Архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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