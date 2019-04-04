Эксперт о демографии: Горожане сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему числу детей

В правительстве обсуждают возможность выплаты материнского капитала при рождении уже первого ребенка в качестве дополнительной меры стимулирования воспроизводства. Ведь согласно данным, которые ранее обнародовала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, впервые за 10 лет убыль населения превысила рождаемость в стране.

- Специалисты объясняют, что снизить уровень смертности улучшением медобслуживания и ранней диагностики можно, но не кардинально, а вот как быть с повышением рождаемости?

- Возможности повышения рождаемости — они ограничены. Мы должны понимать, что патриархальная большая семья с множеством детей осталась в прошлом. Урбанизация изменила безвозвратно характер семьи и взаимоотношения в семье.

- Городская семья в мегаполисах и даже в средних по численности городах сознательно ограничивает рождаемость одним, максимум двумя детьми?

- Современные родители окружающей их средой, воспитанием, социальной обстановкой сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему количеству детей. И у родителей-горожан нагрузки несоизмеримы с тем, что были в прошлом.

- Возраст, в котором женщины готовы родить первого, сдвинулся на 5-7 лет, а после 30 на второго решаются все реже...

- Возможности вмешательства в репродуктивную деятельность семьи, женщины — они очень ограничены. С этим надо смириться. Принять как данность. Мы видим новые формы семьи — люди живут вне брака. Даже по самым оптимистическим прогнозам — а Росстат делает прогноз до 2035 по высокому варианту - в отдельные периоды вероятно лишь обеспечение простого воспроизводства населения. В среднем, для такого воспроизводства на каждые сто женщин должно приходится не менее 210 детей. Но и этот уровень не выдерживается - и выдерживаться вряд ли будет.

- Это не сегодня возникло, и даже не вчера?

- В урбанизированных регионах идет так называемое «суженное воспроизводство» уже многие десятилетия. Этот процесс необратим. Причем с этим процессом уже начали сталкиваться регионы Северного Кавказа и другие национально-территориальные образования, где прежде не было нормой один-два ребенка в семье. И вообще, численность регионов, где обеспечивается расширенное воспроизводство — она уменьшается с каждым годом.

- Чем лучше живут, тем меньше рожают — это принцип Западной Европы, Северной Америки, Японии и Кореи?

- Это есть, но нельзя исходить и только лишь из того, что деньгами можно изменить поведение людей. Люди будут всегда стремиться реализовывать свои задачи и планы так, как они их видят сами, а не государство сверху. Потому и не всегда деньги помогают. Это общемировой тренд. В странах Западной Европы в Северной Америки процессу суженного воспроизводства много лет. А там, где воспроизводство покрывается, как например в США или Германии, это происходит почти исключительно за счет иммиграции.

- Это и для России теперь единственный путь?

- Миграционный приток населения для России - практически безальтернативный вариант прироста населения. В том же самом прогнозе Росстата говорится о том, что удается сдерживать депопуляцию населения России исключительно за счет того, что обеспечивается масштабный приток иностранных граждан. Если не ошибаюсь, свыше полумиллиона человек ежегодно в течение последних нескольких лет.

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