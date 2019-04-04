Вдова Георгия Данелии: «Он был человек мощной энергетики и снимал фильмы, которые не стареют»

Сегодня остановилось сердце великого режиссера Георгия Данелия. Он умер на 89-м году жизни. С февраля был в реанимации. Его вводили в искусственную кому, потом вывели. Продолжал дышать через трубку (с помощью кислородной машины).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701256" frameborder="0"></iframe> Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

За несколько дней до ухода из жизни Георгия Николаевича я звонила его супруге Галине. И она призналась, что чувствует, что муж… умирает.

- Конечно, мы надеемся, что он справится, выздоровеет, но… Он устал. Я это читаю по его губам. Он уже не мог говорить, но губами мне что-то «говорил». Я видела, что ему очень тяжело.

Последний год он уже не вставал, лежал... Он говорил, что устал бороться за жизнь...

В нем была такая сильная энергетика. И в нем даже такая интуиция, как ясновидение. Мне когда что-то надо было сделать, я у него спрашивала – как ты думаешь, получится или нет, делать это или не делать. И он мне говорил. И всегда так, как он говорит, выходило.

Вот он такой человек, сильной, большой энергетики, очень мощный человек. И сейчас он так мощно и тяжело умирает... Я это чувствую. Как он страдает, бедненький! У него такая сила и такая энергия, что он не уходит. Он мне говорил незадолго до реанимации: «Я так устал, мне надо уйти, я больше не могу». А как получше, он говорит: «Знаешь, когда мне плохо, я хочу умереть. А когда мне хорошо – я хочу жить!».

У него была эмфизема, он многие годы дышал с помощью кислородной машины. А госпитализировали с воспалением легких, требовалась та кислородная машина, которая в реанимации.

- Лора Яблочкина сообщила на своей странице, что она с вами общалась, и вы ей рассказали, что ему до госпитализации было плохо, бредил и звал умершего сына Колю, чтобы тот пришел за ним…

- Да, это так. А Лора хотела сказать о своей любви к Данелии и о дружбе…

Данелия очень дружил с Тонино Гуэро и его русской супругой Лорой Яблочкиной. С Тонино Гия были самыми большими друзьями. Оба считались с мнением друг друга. Если Данелия что-то делал, он говорил: «Я должен Тонино показать, он одобрит или нет?».

А Тонино говорил: «Надо Данелии показать», - продолжает жена режиссера. - И я ему всегда звонила за советом: «Тонино, я выпустила свою книжку стихов «Встреченное и невстреченное..."

Как ты считаешь, ты можешь мне написать что-нибудь, чтобы было от тебя еще что-то кроме твоих картинок?». А он мне дал свои картины для иллюстрации книги. И он мне написал: «Галя, ты знаешь, любовь летает по воздуху». И мы на тыльной стороне его почерком поместили эту фразу.

Тонино меня очень любил, страшно. Говорил так с акцентом: «Галья, я люблю тебя!», и повторял: «Всё Галя, всё Галя…». Он ко мне очень нежно относился. Я для него была каким-то кумиром. «Ты - красавица, - говорил он. - Для Гии - ты счастье, ты счастье!». Тонино жалко, будет его юбилей, столетие, в следующем году. Был бы его юбилей. Мы собирались поехать в Италию. Раньше мы ездили на каждый его день рождения в Италию, и там праздновали. Он рассказывал, читал, делал свою выставку и прочее. И всегда это было событие большое. Они принимали хорошо. Приезжала группа интеллигенции московской такой самой-самой... Вспоминаю, как мы - Георгий Николаевич, я, Юрий Петрович Любимов вечерами сидели вместе и общались. Юрий Петрович был большой разговорник, и мы часами просиживали. Закутывались в пледы, потому что в марте в Италии прохладно, но не холодно, цветет миндаль. И он нам рассказывал и рассказывал. Подобное очень трудно услышать, потому что в данный момент есть время, можно поговорить, послушать невероятные всякие истории о событиях, взаимоотношениях, связанных с театром на Таганке, с Высоцким, с поездками, с его жизнью за границей. Любимов мне симпатизировал и называл «пружинка». И в конце он мне всегда говорил: «Пружинка, ну сыграй у меня в спектакле. Вот сейчас у меня последний спектакль, ну, сыграй». Я говорила: «Нет, «пружинка» не может разжаться, прийти к тебе в спектакль никак»… Так что я у него всегда была по кличке «пружинка». А Данелия меня называл «Васька» почему-то. Любил давать такие всякие имена разные. Меня – Васька.

Ой, много чего было в жизни. С 82-го года мы с ним вместе. Это уже сколько, 36 лет! Но быстро очень проходит время, как одна минута!

Супруга режиссера Георгия Данелии Галина.Фото: Иван ВИСЛОВ

- Наверное, вы Данелии украсили жизнь?

- Ну, как многие говорят, что если бы не я, то он столько бы не продержался, и не был бы таким ухоженным, энергичным, оптимистичным, творчески одаренным все время.

Мы прожили с ним интересную, долгую жизнь.

Он не всегда показывал свои чувства, но он сильно любил, ему нужно было, чтобы я была рядом, такая вечная любовь.

Мы любили друг друга. И эти дни я с ним рядом…

Он снимал кино, которое срабатывает еще и в будущем. Как, например, фильм «Кин-дза-дза». И никогда не стареет. Вот сейчас его фильм «Я шагаю по Москве» как приятно смотреть! Ты видишь ту Москву, какая она была – чистая, светлая. Взаимоотношения людей мягкие, добрые. Люди улыбаются друг другу. Все другое. Ты видишь эту старую Москву – какая ностальгия! Все его фильмы такие. Они и за границей пользуются интересом, и там их понимают. Скажем, Эльдара Рязанова там не понимают. А Данелию понимают. Потому что Рязанов внутренне наш, он - великий режиссер, но он – режиссер внутренних всех конфликтов. А Данелия – он как воздух, везде. Он - великий человек и его искусство великое.

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