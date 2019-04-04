Виктория Токарева о Георгии Данелии: «Когда такой уровень одаренности, как можно не любить человека?»

Вместе они придумали и написали сценарии к шести фильмам, два из которых киношедевры - «Джентльмены удачи» и «Мимино». Эти фильмы не стареют и не надоедают, сколько не смотри.

- В тот период, когда мы познакомились (Данелию попросили помочь написать сценарий к фильму «Урок литературы» по рассказу Токаревой «День без вранья» — Ред.), Данелия был в жуткой депрессии. Ходил хмурый. Поэтому он мне показался недоступным и строгим. У него было абсолютно кошачье лицо и фигура, - вспоминает Виктория Самойловна. - Мы начали работать. То, что предлагал Данелия, было очень талантливо, узнаваемо и смешно. Я хохотала как ребенок в цирке. Так выражала свое восхищение. И Данелия ожил.

У него была очень культурная грузинская семья. Потрясающая мама. Папа еще лучше — главный инженер московского Метростоя, генерал-майор. Его мать хотела, чтобы Данелия работал только со мной. Потому что, когда он работал со мной, у него было хорошее настроение. До этого он писал сценарии с кинодраматургом Валентиным Ежовым, который был алкоголиком. С Геннадием Шпаликовым, который был тяжелейшим, запущенным алкоголиком. С Виктором Конецким, который тоже пил. У всех у них была патология одаренности. А я не курила и не пила. Мне было тогда 26 лет. Я была замужем, у меня был маленький ребенок. И стоял вопрос: есть ли у меня вообще способности при таких положительных данных.

ПО ПУСТЫНЕ ШЕЛ ВЕРБЛЮД

- Потом мы написали сценарий «Джентельменов удачи». Для его друга — Александра Серого, - продолжает Виктория Самойловна. - Шурка как раз вышел из тюрьмы. И ему нужно было помочь. Он учился вместе с Данелия на режиссерских курсах. Шурка влюбился в девушку. За ней ухаживал еще один молодой человек - архитектор. И Шурка ударил архитектора по голове сечкой для рубки капусты. Его посадили на 6 лет. Он отсидел пять. Вышел на волю, но работу ему не давали. И тогда Данелия пошел к директору Мосфильма - просить за Серого. И директор «Мосфильма» сказал: «Я дам Серому работу, если ты возьмешь на себя все: сценарий, постановку, выбор актеров, монтаж...». И Данелия согласился, потому что для грузина дружба превыше всего. А Серый был его другом.

Мы стали работать втроем. Первая фраза сценария была придумана Данелией: по пустыне шел верблюд. Я тут же записала. На верблюде сидели три жулика: вор-рецидивист Доцент, карманник Косой и Хмырь. Мы писали и все время смеялись. Прежде чем садиться за сценарий, Данелия знал, что Доцента будет играть Леонов, Хмыря - Вицин, Косого - Крамаров. Кстати, на роль Косого пробовался Михаил Кононов. Но он был такой молодой, светлый и чудесный, что образ карманника разрушался. На роль Василия Алибабаевича пробовался Фрунзик Мкртчян. Но он был таким ярким, что затмил всех остальных героев.

Фильм вышел, разошелся на цитаты.

ВМЕСТО «СОБАКИ...» НАПИСАЛИ «МИМИНО»

После выхода «Джентльменов удачи» мы решили снова писать вместе. Мама Данелия никаких других соавторов не признавала. Начали писать сценарий по моему рассказу «Шла собака по роялю», с которым у меня было связано масса надежд. Но в результате написали «Мимино».

Случайно встретили азербайджанского писателя и киносценариста Максуда Ибрагимбекова, и он напомнил Данелии, как тот ему рассказывал про вертолетчика, который ставил вертолет у себя во дворе, а утром выходил из дома и стучал ботинком по колесу, проверял, хорошо ли оно накачено. После этого Данелия сказал: «Я буду снимать «Мимино». И на другой день мы уже стали писать «Мимино». Первую часть про горное грузинское село он сочинял с Резо Габриадзе. Вторую часть, когда Мимино приезжает в Москву, с моим участием. Весь сценарий мы написали за месяц.

Кадр из фильма "Мимино" режиссера Георгия Данелия.

Министр кинематографии Филипп Ермаш сказал — надо вырезать эпизод, где Мимино звонит домой в город Телави, а женщина-оператор по ошибке соединяют его с грузинским евреем, который живет в Тель-Авиве. Цензура была жесткая. Данелия говорит: «Я не могу вырезать эту ключевую сцену. Это зерно фильма». Ведь смысл в чем? Хорошо не там, где хорошо жить, а где ты нужен. Но Данелия хитрый. Для фестиваля он вырезал эту сцену. А в остальных копиях звонок в Тель-Авив сохранил.

Конечно, его вклад в фильм гораздо больший, чем мой. Все-таки он режиссер. И кроме того, очень хороший сценарист. И у него очень хорошие фильмы. Я всегда это ему говорила, на что он мне отвечал: «Когда ты находилась в моем пространстве, я становился гениальным». Слышать такие слова любой женщине лестно. Когда мы с ним писали сценарий, и он говорил какую-то смешную фразу, я хохотала. Для него мой смех было допингом. Если мне что-то не нравилось, я переставала смеяться, тупо хмурилась. Данелия менял направление своей фантазии, и в конце концов мы находили нужное решение.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ СТАРЫМИ НЕ БЫВАЮТ

Виктория Самойловна говорит, что годы работы с Данелией - самый прекрасный период ее жизни. Их связывали не только творческие, но и личные отношения. Не влюбиться в Данелию было невозможно. Тем более поначалу режиссер совсем не обращал внимания на начинающую писательницу. Это было особенно волнительно. Но, с другой стороны, чтобы не оценить талант и очарованию молодой Токаревой, надо быть слепцом. А Данелия не был слеп. Он наполнил ее жизнь любовью и страданием. И дал ей главную тему в литературе: тоску по идеалу.

Токарева художественно осмыслила их отношения в своих книжках, иногда скрывая знаменитого режиссера под вымышленными именами. Но его образ угадывался.

- В последние годы вы общались?

- Он мне звонил довольно часто. Мы подолгу беседовали. Каждый раз я хохотала как прежде. Я его не видела, но на слух его голос звучал молодо. Потому что талантливые люди старыми не бывают.

- Для вас какой его фильм самый лучший?

- «Не горюй».

- Почему зрители так любят его фильмы? И Георгия Николаевича персонально?

- Его любит вся страна - за юмор, за доброту. Когда такой уровень одаренности, как можно не любить человека?

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