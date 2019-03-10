Марат Башаров будет вести «Битву экстрасенсов», несмотря на скандал с избиением жены

8 марта Марат Башаров отыграл спектакль в паре с Анной Банщиковой (был аншлаг). Успел актер в праздничные выходные провести время и с сыном Марселем – Марат опубликовал фотоотчет из своей свежеотремонтированной программой «Идеальный ремонт» квартиры. Напомним, что Марат Башаров в декабре избил жену, после чего она решила с ним развестись. В социальных сетях сотни людей поддержали Елизавету Башарову, причем, народ требовал не только наказать Марата за рукоприкладство, но и оставить без работы.

Тем не менее, Марат Башаров продолжает театральные гастроли по стране и выходит на сцену в Москве – сейчас он играет в трех антрепризных постановках. Но в одном спектакле его все же заменили. 20 лет назад Марат Башаров играл героя-любовника в «Границе. Таежный роман», а теперь снимается в триллере «Ночные крылья» в роли стюарда. На телеэкранах Марат Башаров теперь появляется чаще всего в роли телеведущего шоу «Битва экстрасенсов». Благодаря постоянной работе в одном из самых популярных проектах канала, актер появляется в эфире федерального канала вот уже 10 лет. «За день человек десять подойдут с вопросом: «Марат, скажите, пожалуйста, а в «Битве экстрасенсов» все правда?» - рассказывал нам Башаров о своей телепопулярности.

Марат Башаров на съемках проекта "Битва экстрасенсов".

Несмотря на то, что работа над новым сезоном «Битвы экстрасенсов» временно заморожена, поклонники шоу этой весной ждут объявления кастинга в 20-й сезон. В телевизионных кулуарах многие высказываются против участия Марата Башарова в шоу об экстрасенсах, но на данный момент он остается ведущим телепроектом.

«Марат Башаров будет вести «Битву экстрасенсов» пока сам этого хочет. Пока его все еще хотят видеть ведущим. Конечно, если будет принято решение сверху, то его могут и заменить. Но сейчас в это никто не верит. Впереди еще много времени – все может измениться: и отношения Марата Башарова с женой, и отношения Марата Башарова с алкоголем… Интерес к его персоне есть. Претензий, как к ведущему, нет», - рассказал нам один из телевизионных продюсеров.

Сам Башаров от стабильно оплачиваемой работы не отказался. Они с соведущей по «Битве экстрасенсов» актрисой Верой Сотниковой изо всех сил защищают экстрасенсов. Сотникова нашла оправдание магам и колдунам, которые не смогли пройти испытания в разоблачающем их проекте «Идущие к черту». «Они не роботы. Когда их начинают проверять, проверяющие сомневаются в их способности - это сомнение проникает в сознание экстрасенса и порой очень мешает работать. Человеческий фактор!» - считает Сотникова. - Я также с интересом буду присматриваться к нашим участникам. И не уговаривайте меня не участвовать в этой программе!»

Марат Башаров всякий раз напоминает, что он не пользуется услугами экстрасенсов. Странно, что при этом один из его близких друзей – победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши, который с апреля будет вести новое мистическое шоу. Кроме того, Свами Даши всегда поддерживает Марата перед его продюсерами-работодателями.

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