Обзор матча Локомотив – Зенит 7 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

В воскресенье, 7 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел второй топ-матч 22 тура чемпионата России по футболу. После яркой битвы в Тушино "Спартака" и ЦСКА эта игра была одной из последних в программе очередного тура российской Премьер-Лиги. И она выдалась чуть менее яркой, чем предшествовавшая ей накануне игра.

Предматчевый антураж встречи был довольно ярким. Хозяева решили построить специальную программу на различиях между Москвой и Санкт-Петербургом. Перед стадионом решено было устроить в двух разных шатрах мастер-классы по приготовлению шавермы и шаурмы, а вход на фан-сектор для фанатов "Зенита" подписали отдельно. Не "подъезд номер 14", а "парадная номер 14". Несколько тысяч человек фанатов гостевого клуба почувствовали себя в Черкизово как дома. Внимательно же за всем действом на стадионе следили немало звездных гостей: актер Данила Козловский. главный тренер сборной России Станислав Черчесов и другие. Вообще же, матч собрал неплохие для "Локомотива" цифры - более 21 тысяч зрителей пришло на игру.

С первых минут поединка на поле столичного стадиона шла очень вязкая и ровная борьба. Стоящих голевых моментов не было ни у кого - ни у "Локо", ни у "Зенита". И на перерыв команды ушли при довольно скучных на табло 0:0. Все оживилось во втором тайме.

На 54-й минуте матча "Зенит" получил право на штрафной удар в 20 метрах от ворот "Локомотива". К мячу подошел новичок питерцев Ярослав Ракицкий, а к нему - напарник по команде Магомед Оздоев. И на удачу поцеловал в лоб Ракицкого. Такой финт он уже проделывал ранее и Ракицкий забивал. Эта штука сработала снова - украинский легионер "Зенита" послал мяч точно в девятку ворот соперников, открыв счет в поединке.

Спустя семь минут "Локомотив" смог отыграться. Владислав Игнатьев оказался в одиночестве в штрафной "Зенита" и попытался то ли пробить, то ли прострелить вдоль ворот. Но мяч попал в футболиста соперников и влетел в ворота Андрея Лунева. Направление полета мяча из-за рикошета оказалось трудноугадываемым. Так счет стал 1:1.

Забив друг другу по одному голу, "Зенит" и "Локомотив" наконец-то задвигались еще быстрее по полю. Но голов зрители так и не увидели - игра завершилась вничью 1:1.

После ничейного исхода теперь "Зенит" остается лидером с 45 очками, но теперь у него всего 4 очка отрыва от "Краснодара". "Локомотив" же теперь четвертый, отставая на 1 очко от ЦСКА и опережая на три балла "Спартак".

Завтра, 8 апреля, 22-й тур чемпионата России завершится матчем "Оренбурга" и "Ахмата".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча 22 тура чемпионата России Локомотив - Зенит.