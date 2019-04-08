48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди

Весь светский Нью-Йорк собрался в одном из фешенебельных ресторанов Манхэттена по случаю свадьбы 55-летнего модельера Марка Джейкобса и его давнего возлюбленного Чарли Дефранческо. Гостями торжества стали Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс с дочкой Лилой Грэйс, Джастин Теру, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и другие знаменитости.

Папарацци буквально оцепили вход в ресторан, где прошла вечеринка по случаю бракосочетания известного дизайнера. Счастливых молодоженов приехало поздравить запредельное количество супермоделей. Все были одеты в роскошные наряды, от которых невозможно оторвать взгляд.

naomi Наоми Кэмпбелл надела роскошную тройку черного цвета в блестящий горох

Красотки, посоветовавшись со стилистами, надели лучшие наряды. Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох. Прозразное боди выгодно подчеркивало идеальную фигуру супермдели, а зауженные к низу широки атласные брюки с завышеннй талией на широком поясе смотрелись на зведе подиума просто превосходно. Завершала образ длинная струящаяся накидка и лодочки на шпильке.

olivier_rousteing Супермодель определенно знает секрет вечной молодости и красоты

Длинные волосы ниспадали локонами на плечи Наоми Кэмпбелл. Сложно поверить, что знаменитости 48 лет. Судя по фото, больше 30 ей не дашь.

olympialetan 55-летний Марк Джейкобс женился на давнем возлюбленном Чарли Дефранческо

Что касается брачующихся, то Марк сделал предложение Чарли год назад. В мексиканской ресторане он организовал для возлюбленного флешмоб - сотрудники заведения начали танцевать, а в конце Джейкобс опустился на одно колено и предложил Чарли выйти за него замуж. Дизайнер и его теперь уже супруг появились в смокингах изумрудного оттенка, дополнив их брошами с бриллиантами и ониксами в виде пингвинов.

Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо вместе около пяти лет. Джейкобс, к слову, ранее был в браке: в 2009 году дизайнер узаконил отношения с Лоренцо Мартоне, но расстался с ним спустя год после бракосочетания.