48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Весь светский Нью-Йорк собрался в одном из фешенебельных ресторанов Манхэттена по случаю свадьбы 55-летнего модельера Марка Джейкобса и его давнего возлюбленного Чарли Дефранческо. Гостями торжества стали Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс с дочкой Лилой Грэйс, Джастин Теру, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и другие знаменитости.
Папарацци буквально оцепили вход в ресторан, где прошла вечеринка по случаю бракосочетания известного дизайнера. Счастливых молодоженов приехало поздравить запредельное количество супермоделей. Все были одеты в роскошные наряды, от которых невозможно оторвать взгляд.
Красотки, посоветовавшись со стилистами, надели лучшие наряды. Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох. Прозразное боди выгодно подчеркивало идеальную фигуру супермдели, а зауженные к низу широки атласные брюки с завышеннй талией на широком поясе смотрелись на зведе подиума просто превосходно. Завершала образ длинная струящаяся накидка и лодочки на шпильке.
Длинные волосы ниспадали локонами на плечи Наоми Кэмпбелл. Сложно поверить, что знаменитости 48 лет. Судя по фото, больше 30 ей не дашь.
Что касается брачующихся, то Марк сделал предложение Чарли год назад. В мексиканской ресторане он организовал для возлюбленного флешмоб - сотрудники заведения начали танцевать, а в конце Джейкобс опустился на одно колено и предложил Чарли выйти за него замуж. Дизайнер и его теперь уже супруг появились в смокингах изумрудного оттенка, дополнив их брошами с бриллиантами и ониксами в виде пингвинов.
Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо вместе около пяти лет. Джейкобс, к слову, ранее был в браке: в 2009 году дизайнер узаконил отношения с Лоренцо Мартоне, но расстался с ним спустя год после бракосочетания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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