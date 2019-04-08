2019-04-08T15:24:24+03:00
Звезды

Александр Цекало - о молодой жене: «Я сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья. Я очень люблю Дарину»

Продюсер впервые рассказал о браке с 27-летней актрисой и моделью Дариной Эрвин
Ирина СУХАНОВА
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Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились несколько недель назад в США.Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились несколько недель назад в США.Фото: EAST NEWS
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Несколько недель назад Александр Цекало женился в четвертый раз: новой избранницей 58-летнего продюсера стала 27-летняя актриса и модель Дарина Эрвин. Влюбленные тайно узаконили свои отношения в США, позвав на свадьбу только близких друзей невесты. Медовый месяц молодожены провели в Италии и только недавно вернулись в Москву. На днях Александр впервые вывел молодую жену в свет — пара появилась вместе на вручении светской премии. И вот теперь продюсер решился рассказать поклонникам о своем семейном счастье. Продюсер признался, что любовь радикально изменила его жизнь.

- «Ты мой человек» - это очень важно сказать друг другу. Любовь все меняет — цвета, вкус, все. Без этого нельзя, - рассказал Цекало в программе «Белая студия» на канале «Культура».

Кто бы мог подумать, что продюсер окажется таким романтиком — но Дарина, похоже, действительно сделала его другим человеком. Во время интервью Александр трогательно признался молодой жене в любви и отметил, что для него не важно, что у нее было в прошлом. Главное — то, что их ждет в будущем:

- Я сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья, - рассказал Цекало. - То, что у меня есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю Дарину. Что там было позади — не важно. Важно то, что будет впереди.

Недавно Цекало с супругой впервые вышли вместе в свет - пара пришла на вручение премии АКПиТ. Фото: EAST NEWS

Недавно Цекало с супругой впервые вышли вместе в свет - пара пришла на вручение премии АКПиТ.Фото: EAST NEWS

Продюсер сравнил свои чувства к молодой жене с наркотиком и признался, что эти отношения открыли для него новые горизонты в работе и в творчестве.

- Любовь важнее всего, даже работы. Более того, без любви правильного в работе ничего не будет. Любовь раздвигает горизонты. Она как наркотик, только естественный. Ее нельзя купить, - считает Александр. - У меня есть ощущение, что любовь надо заслужить. Случай, судьба. Нужно через что-то пройти.

Цекало не скрывает, что нынешнее семейное счастье далось ему не без борьбы — так что свою Дарину он в полном смысле этого слова «заслужил».

- Проще вообще ничего не испытывать, не сражаться, не бороться за любовь, за творчество, детей, убеждения. Тогда будешь жить дольше и спокойнее, наверное. Но я так не могу, - говорит он.

После медового месяца Цекало, наконец, готов вернуться к работе со свежими силами. Александр признался, что всегда хотел быть лучшим продюсером в России, а также обратить на себя внимание западных компаний.

- Буду создавать международные сериалы, - поделился Цекало творческими планами.

Не исключено, что в новых телепроектах продюсера найдется роль и для его жены. В Голливуде Дарина успела засветиться в нескольких сериалах и фильмах, правда, только в массовке и в эпизодах.

О том, что продюсер и его подруга поженились, журналистам рассказали друзья пары. По словам окружения, Цекало и его невеста тихо расписались в США в присутствии родственников. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. Сначала невеста собиралась оставить свою фамилию, но затем все-таки взяла фамилию мужа.

Четвертая жена продюсера родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Со своим отцом, казахским бизнесменом Бахытом Сапаровым, Дарина не общается – он давно расстался с ее матерью. Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин.

Молодожены не скрывали нежных чувств. Фото: EAST NEWS

Молодожены не скрывали нежных чувств.Фото: EAST NEWS

Ради сексапильной брюнетки Цекало оставил жену – Викторию Галушку и детей. Недавно сестра Вики певица Вера Брежнева рассказала, что по-прежнему считает Александра близким человеком, отцом ее племянников. Брежнева подтвердила, что развод дался ее сестре нелегко, Виктория очень болезненно отреагировала на уход супруга.

- Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод, - сообщила певица. - Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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