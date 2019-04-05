2019-04-05T12:33:32+03:00
Происшествия

От мальчика-маугли из Подмосковья, прожившего несколько дней с мертвой бабушкой, отказались все родственники.

Бабушка с дедушкой написали отказ от 6-летнего Миши, поэтому он так и останется в приюте
Наталия ЕРОШКИНА
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Так Оксана выглядит сейчасТак Оксана выглядит сейчас
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Несколько недель назад полицейские спасли Мишу из квартиры в подмосковной деревне Ликино. Мальчик почти двое суток прожил в одной квартире с мертвой бабушкой, которую убил его же отец. После всего, что Мише пришлось пережить, его доставили в больницу, где врачам невооруженным глазом стало заметно, что мальчик сильно отстает в развитии. В свои 6 лет Миша едва может связать пару слов: говорит лишь отрывистыми фразами. С тех пор мальчик все время жил в приюте.

Как оказалось, у Миши есть еще родственники кроме его мамы и папы. Напомню, его отец готовится отбывать длительный срок в тюрьме за убийство собственной матери, а мама Миши сейчас находится в больнице Можайска, где ее лечат от психических расстройств. Но кроме вышеперечисленных у мальчика есть еще бабушка с дедушкой по маминой линии.

Такими Оксана и Миша были несколько лет назад

Такими Оксана и Миша были несколько лет назад

- У ребенка есть еще родственники, в частности бабушка с дедушкой. Но они написали отказ от мальчика. Они не хотят забирать внука к себе, поэтому ребенок останется в приюте, пока ему не найдут новую семью. - Сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

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11 марта полиция Одинцовского района обнаружила асоциального ребенка в одной из квартир деревни Ликино. Мальчик едва мог связать пару слов и все время просил кушать. Но это далеко не самое страшное. В квартире, в которой 6-летний Миша проживал с мамой, папой и бабушкой, сотрудники нашли бездыханное тело пожилой женщины. Ею оказалась бабушка мальчика и мать главы семейства Юрия. На ее теле оперативники обнаружили следы побоев (подробности)

"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери

Жуткая или кошмарная история!? Называйте как хотите, но любой из этих эпитетов подойдет к жизни 6-летнего Миши (имя изменено) из деревни Ликино, что в Одинцовском районе. 11 марта мальчика отвезли в больницу после того, как полиция обнаружила в квартире, где проживал ребенок, окоченевший труп его бабушки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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